Regardez Jimmy Eat World jouer «The Middle» au petit bureau de NPR

Jimmy Eat World a visité Tiny Desk de NPR Music, où ils ont joué une poignée de chansons, y compris leur classique de 2001 “The Middle”. Regardez la performance acoustique du quatuor ci-dessous.

L’an dernier, Jimmy Eat World a sorti son 10e album studio, Surviving. Le LP comprend “Love Never” et “All the Way (Stay)”, qui sont les deux autres chansons qu’ils ont jouées pour leur “Tiny Desk Concert”.

Jimmy Eat World part en tournée en mars. Ils ont des spectacles en Australie, au Canada, en Europe, aux États-Unis et plus encore. Trouvez quelques-unes de leurs affiches de tournée ci-dessous et consultez le calendrier complet du groupe sur le site Web de Jimmy Eat World. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

