Regardez Justin Bieber faire équipe avec Quavo

Juste une semaine avant ses très attendus Changes, Justin Bieber a dévoilé un autre morceau du prochain album. Les «Intentions» inspirantes présentent Quavo, et le morceau est accompagné d’une vidéo tout aussi stimulante, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Réalisé par Michael Ratner, le clip “Intentions” attire l’attention sur le sort des femmes et des enfants dans le besoin, et sensibilise (et finance) Alexandria House, dont la mission est d’aider ces gens à passer de la crise à la stabilité. Bieber est à l’avant-plan du clip, qui est tombé à minuit et raconte les histoires de trois «diplômés» du programme de logement de transition sans but lucratif basé à Los Angeles, Alexandria.

La coupe est l’une des rares collaborations sur le nouveau disque de Bieber, qui mettra également en vedette Travis Scott, Summer Walker, Post Malone, Clever et Lil Dicky.

‘Intentions’ suit les singles précédemment sortis ‘Yummy’ et l’équipe de Kehlani ‘Get Me’, qui seront tous inclus dans Changes, le jour de la Saint Valentin, le 14 février.

Hier, Bieber a annoncé qu’il célébrera la sortie de Changes en jouant un petit spectacle à l’Indigo à l’O2 à Londres le 11 février. L’événement exclusif des fans a été présenté comme «une soirée avec Justin avec des performances de chansons acoustiques et des questions et réponses».

Pour y assister, les fans peuvent obtenir un accès exclusif à la vente de billets pour l’événement en précommandant les Modifications de la boutique officielle de Bieber avant 16 heures GMT le samedi 8 février.

La sensation pop canadienne a également franchi une nouvelle étape cette semaine, devenant le premier artiste à accumuler 50 millions d’abonnés sur YouTube, la même plateforme que son manager de longue date Scooter Braun l’a découvert en 2007.

Il était tout à fait normal que Bieber revienne sur la plate-forme même qui avait rendu son célèbre, avec la sortie de Docuseries en 10 parties, Justin Bieber: Saisons. La série a le premier épisode le plus regardé sur YouTube dans sa première semaine à ce jour, atteignant 32 millions de vues au cours des sept premiers jours.

