Regardez Justin Bieber jouer «Yummy» sur SNL

Justin Bieber était l’invité musical de l’épisode d’hier soir de Saturday Night Live. Il a d’abord fait une interprétation en deux parties de «Yummy». Pour le début de la chanson, Bieber était accompagné d’un contrebassiste, d’un violoncelliste et d’un guitariste acoustique. Après environ une minute, la piste d’accompagnement est entrée en jeu et Bieber a chanté et dansé, rejoint aussi par des danseurs de réserve. Plus tard dans l’épisode, Bieber a interprété «Intentions» avec Quavo. Regardez ci-dessous.

“Yummy” et “Intentions” sont sur le nouveau LP LP de Justin Bieber, qui arrive le 14 février (via RBMG / Def Jam). Le record marque son suivi de l’objectif de 2015.

