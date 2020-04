Regardez Justin Vernon jouer une nouvelle chanson de Bon Iver dans l’isolement

Justin Vernon a interprété une nouvelle chanson de Bon Iver lors de la mairie virtuelle de Bernie Sanders sur la pandémie de COVID-19 samedi soir. Ça s’appelle “Les choses derrière les choses derrière les choses”. Vernon a également interprété «Towers», «Blood Bank» et une reprise de «With God on Our Side» de Bob Dylan pendant la diffusion. Regardez tout ci-dessous – Soccer Mommy interprète «Circle the Drain» au début, et la performance de Vernon commence à 01:02:30 minutes.

Plus tôt cette année, Vernon est tombé sur Sanders lors d’un rassemblement à Clive, Iowa. Le EP 2009 de Bon Iver, Blood Bank, a récemment été réédité pour son 10e anniversaire, après la sortie du quatrième album du groupe d’après i, i l’an dernier.

Lisez la couverture de Pitchfork «Bienvenue à Bon Iver, Wisconsin».

.