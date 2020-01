Regardez Kandace Springs ” Pearls ” vidéo de “ Les femmes qui m’ont élevé ”

Kandace Springs a partagé la vidéo et l’audio de «Pearls», la chanson principale de son nouvel album Blue Note Les femmes qui m’ont élevé, qui suit le 6 mars. C’est sa lecture de la chanson de l’album Sade de 1992, Love Deluxe.

L’album est la célébration d’une douzaine des plus grandes chanteuses de tous les temps, toutes une inspiration pour la chanteuse de jazz et de soul très admirée lorsqu’elle grandissait à Nashville. Il est produit par Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), qui a produit le premier album de Springs en 2016, Soul Eyes. ‘Pearls’ comprend Springs au chant et Rhodes, Avishai Cohen à la trompette, Steve Cardenas à la guitare, Scott Colley à la basse et Clarence Penn à la batterie. Regardez la vidéo ici:

The Women Who Raised Me propose des interprétations de Springs de chansons étroitement associées à Ella Fitzgerald, Roberta Flack, Astrud Gilberto, Lauryn Hill, Billie Holiday, Norah Jones, Diana Krall, Carmen McRae, Bonnie Raitt, Sade, Nina Simone et Dusty Springfield. L’album la voit voyager dans les deux sens à travers près d’un siècle de musique pour honorer ces artistes féminines révolutionnaires.

Le nouvel ensemble fait suite à Indigo, le deuxième album de Springs en 2018, sur lequel (contrairement à The Women Who Raised Me), elle a utilisé une production moderne en collaboration avec le batteur de jazz, le producteur de hip-hop et le DJ Karriem Riggins. Cette fois, elle adhère à l’idiome du jazz pour réinventer entre autres «I Put A Spell On You», «I Can’t Make You Love Me» de Raitt et «Strange Fruit» de Holiday.

La nouvelle version d’Angel Eyes de Fitzgerald est une collaboration avec Norah Jones, décrite par Springs comme son «inspiration ultime… Je ne savais même pas quoi penser. C’est quelque chose que je revis de temps en temps, comme: «Seigneur, je ne peux pas croire qu’elle soit assise juste là.» C’était angoissant. Je me disais: «Rassemblez-vous, Kandace, faisons ça!» »

L’interprétation de «I Can’t Make You Love Me» est un clin d’œil à sa performance de la chanson de Bonnie Raitt qui a attiré l’attention du président de Blue Note, Don Was, lorsque la chanteuse a auditionné pour un contrat d’enregistrement en 2014. Elle a également réintégré ‘Ex Factor’ de Lauryn Hill, entre autres performances stellaires. Il y a des contributions du bassiste Christian McBride sur ‘Devil May Care’ et du saxophoniste David Sanborn sur ‘I Put A Spell On You’.

Vous pouvez en savoir plus sur certaines des pistes de l’album sur DownBeat.com. En mars, Springs jouera quatre jours au Jazz Standard de New York, présentant du matériel de The Women Who Raised Me. Les détails complets de la visite sont à son site web.

«C’est un album que je voulais faire depuis toujours», explique Springs. «Cela exprime vraiment mon amour pour tous ces chanteurs et ma gratitude pour ce qu’ils m’ont donné. Chacun m’a appris quelque chose de différent et toutes ces leçons se sont combinées pour faire de moi qui je suis maintenant. »

The Women Who Raised Me sort le 6 mars. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

1. Devil May Care

2. Angel Eyes

3. Je vous jette un sort

4. Perles

5. Facteur Ex

6. Je ne peux pas vous faire aimer

7. Douce pluie

8. Solitude

9. La proximité de vous

10. Que faites-vous le reste de votre vie

11. Me tuer doucement

12. Fruit étrange

Écoutez le catalogue complet de Kandace Springs sur Spotify.