Regardez Kanye et Chance rendre hommage à Kobe dans la performance du service du dimanche

Hier soir, Kanye West, Chance the Rapper et Kirk Franklin ont organisé une représentation gospel du service du dimanche. Au cours de son segment, West a rendu hommage au regretté Kobe Bryant en chantant: «Je conduisais chez moi / Ils laissaient votre maillot sur l’autoroute, et je suis juste tombé en panne, en panne, en panne.» De plus, Chance a rappé son couplet de “Ultralight Beam”. Regardez les images (capturées via les histoires Instagram de Kim Kardashian West) ci-dessous.

Les Grammy Awards 2020 ont été remplis d’hommages à Kobe Bryant, décédé dimanche matin (26 janvier) dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gigi. Alicia Keys, Lizzo, Lil Nas X et d’autres ont fait mention de Kobe Bryant lors de la cérémonie qui a eu lieu au STAPLES Center, domicile des Los Angeles Lakers.

