Regardez la bande-annonce de «Legacy», «Odyssée audiovisuelle» de Bob Marley

Une bande-annonce est publiée aujourd’hui pour lancer Legacy, une «odyssée audio et visuelle» d’un an de Tuff Gong, Island Records et UMe pour célébrer Bob Marley. La série, qui commence le 28 février, fait partie de la campagne # BobMarley75, qui honore ce qui aurait été le 75e anniversaire de Robert Nesta Marley le 6 février.

Le clip, qui dure 2’31 ”, présente des images fixes et des séquences vidéo du pionnier du reggae et promet 12 histoires nouvellement conçues dans la série. Ils illustreront l’impact que la vie et la musique de Marley continuent d’avoir sur notre culture moderne. La bande-annonce présente des membres de sa famille et fondateur de Island Records Chris Blackwell.

La série comprendra Marley Sessions, avec de nouvelles versions de certains de ses enregistrements inégalés et consacrés avec les Wailers, interprétés par certains des artistes les plus dynamiques d’aujourd’hui. Legacy proposera également pas moins de 14 nouvelles vidéos, offrant de nouvelles interprétations visuelles de son catalogue.

# BobMarley75 a été lancé plus tôt ce mois-ci avec la nouvelle vidéo, partagé sur la chaîne YouTube de Marley, pour le très apprécié ‘Redemption Song’. Composé par Marley, qui l’a coproduit avec Blackwell, il s’agissait du dernier morceau de ce qui s’est avéré être le dernier album sorti de la vie de Marley, Uprising des années 1980. La nouvelle vidéo d’animation, créée par les artistes français Octave Marsal et Theo De Gueltzl et mettant en vedette 2 747 dessins originaux, a également été publiée en reconnaissance du Mois de l’histoire des Noirs.

Les célébrations # BobMarley75 engloberont également la mode, l’art, la photographie, la technologie, le sport et le cinéma, donnant à ses innombrables millions de fans un accès sans précédent à ses archives, utilisées de diverses manières innovantes. Au printemps, Bob Marley Celebration de Ziggy Marley et Stephen Marley sera à la tête du BeachLife Festival, dans lequel ils interpréteront une longue liste de chansons de leur père.

Le festival est un événement immersif de trois jours mettant en vedette de la musique, de l’art et un événement culinaire au bord de l’océan. Il a lieu sur Redondo Beach en Californie. Autres artistes Sur la facture comprennent Ben Harper et les Innocent Criminals, UB40 avec Ali Campbell et Astro, Counting Crows, Live, le Steve Miller Band, Lukas Nelson et Promise of the Real et d’innombrables autres.

