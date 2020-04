Regardez la fille de 15 ans de Chris Cornell interpréter la reprise acoustique de la grève de la faim du temple du chien

Chris Cornellfille de 15 ans Toni Cornell réalisé une version de couverture acoustique de TEMPLE DU CHIENc’est “Grève de la faim” du studio de son père pendant LiveXLivec’est “Music Lives” festival mondial de musique numérique, qui se tiendra du 17 au 19 avril. Découvrez la vidéo de son apparition ci-dessous.

En août 2017, Toni Cornell rejoint le groupe UNE RÉPUBLIQUE sur scène sur abc“Good Morning America” ​​pour jouer le Leonard Cohen chanson “Alléluia”. Le spectacle était une célébration de la vie de Chris Cornell et tard LINKIN PARK chanteur Chester Bennington, tous deux morts à quelques mois d’intervalle.

Chris Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre à l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’un SOUNDGARDEN spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après avoir parlé d’une voix “floue” à sa femme, Vicky Cornell, par téléphone. La mort a été déclarée suicide.

Mais sa famille a remis en question la décision du médecin légiste, affirmant qu’il avait une ordonnance pour Ativan et qu’une dose plus élevée que celle recommandée pouvait lui avoir fait ressentir des pensées suicidaires.

“Music Lives”, produit par LiveXLive, a présenté plus d’une centaine d’artistes et de célébrités et 48 heures de divertissement en direct à l’appui de MusiCares Fonds de secours COVID-19.

“Cet événement concerne la découverte pour les jeunes artistes qui vont vraiment lutter dans cet environnement autant que les artistes établis”, a déclaré LiveXLiveprésident-directeur général Robert Ellin. “Nous voulons soutenir la communauté musicale et cela signifie en partie travailler avec des partenaires de distribution incroyables comme Facebookc’est Oculus Venues, Médias complexeset notre partenaire présentateur, TIC Tac, pour toucher le plus de fans de musique possible dans le monde et collecter des fonds pour MusiCares. “

Tout “Music Lives” performances promeuvent et stimulent les contributions au MusiCares COVID-19 Relief Fund, bénéficiant aux acteurs de l’industrie musicale affectés par la pandémie mondiale.

Accessible sur le Web ainsi que sur les appareils de la voiture à la maison, LiveXLive apporte aux fans de musique la meilleure place dans la maison pour les festivals, concerts et événements du monde entier, une sélection audio organisée par des personnes de millions de chansons enregistrées, des segments de programmation originaux comprenant des performances en direct, des podcasts, des interviews d’artistes, des segments de style de vie et des pilotes de spectacle. LiveXLive exploite une entreprise d’événements en direct et propose des services de divertissement de marque, de développement de contenu, de publicité, de marchandisage et de diffusion en direct.



Regardez la fille de Chris âgée de 15 ans, la couverture de Toni Cornell de #HungerStrike depuis le studio de son père pour @livexlive avec @mattpinfield. Tous les profits iront à @MusiCares. # covid19relieffund pic.twitter.com/UIVA6RPda9 – Chris Cornell (@chriscornell) 19 avril 2020

