Regardez la nouvelle bande-annonce du documentaire d’Ozzy Osbourne «Biographie: neuf vies d’Ozzy»

La nouvelle d’Ozzy Osbourne n’a pas cessé de venir depuis qu’il a annoncé qu’il était impliqué dans un studio pour enregistrer Ordinary Man, son retour après près d’une décennie de silence. Depuis, ses singles nous ont laissé la certitude que le meilleur Ozzy est de retour. Ses vidéos ont confirmé qu’il est à un niveau artistique très élevé et La combinaison de tout nous rend très impatient qu’il arrive le 21 février. Date à laquelle il lancera enfin Ordinary Man.

En plus de son projet musical, “The Prince of Darkness” a un nouveau documentaire biographique pour tous ses fans et la bonne chose est que la première bande-annonce est déjà là. Le documentaire est nommé Biographie: Neuf vies d’Ozzy et arrive après God Bless Ozzy Osbourne de 2011.

Dans le clip, Ozzy est vu en train de regarder des vidéos de son plus jeune soi. Ce qui le met à réfléchir sur sa vie et sa personne. “La raison pour laquelle je fais ce que je fais, c’est parce que c’est ce que tout le monde veut faire, mais ils n’ont pas le courage”, dit le chanteur dans une interview des années 80. Dans un autre endroit, un Ozzy de 70 ans et tant d’années visite sa ville natale de Birmingham et parle d’avoir une personnalité divisée: «Ozzy Osboure et John Osbourne sont deux personnes distinctes», ajoutant: “il y a un homme sauvage en tout”.

La bande-annonce invite ses contemporains et les membres de sa famille à parler de l’emblématique rock star. “Ozzy a tout changé”, explique Rick Rubin, tandis que Marilyn Manson, Post Malone et Rob Zombie, entre autres, parlent séparément de la nature intemporelle de leur musique et à quel point leurs racines ont été essentielles pour appartenir à la classe ouvrière.

Pour couronner le tout, Sharon Osbourne a déclaré quelque chose de vraiment plein: «Il a quitté l’un des plus grands groupes de rock au monde et est devenu encore plus grand: un artiste crédible à lui tout seul. Ensuite, il a fait des choses incroyables à la télévision. Personne ne l’avait fait. “. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour le documentaire, bien qu’il soit présenté en première au Festival SXSW à Austin, Texas, ce printemps selon Rolling Stone. Regardez la bande-annonce ici: