Regardez la nouvelle vidéo de Country Duo Maddie & Tae

Le duo country Maddie & Tae a dévoilé le clip officiel de leur chanson «Floor Floor». La chanson provient de leur album à venir The Way It Feels, qui suit le 10 avril.

Le clip reprend où dernières années «Die From A Broken Heart» s’est interrompu, en commençant par les personnages représentés dans ce clip, qui a été décrit comme «révélateur» par People. Cette vidéo a eu le meilleur début de vidéo de la première semaine par un acteur féminin country en 2019, et la chanson est maintenant certifiée or et actuellement dans sa 30e semaine sur le tableau Country Airplay de Billboard.

Dans la promo «Floor Floor», Maddie Marlow et Taylor Dye jouent ce que Billboard décrit comme «un sombre conte d’une fille qui se débat après une scission… la musique optimiste et la voix puissante du duo aident à convaincre un ami de« se lever des toilettes étage. “” Le duo l’aider à guérir son chagrin avec la soirée des filles ultime.

Maddie & Tae sont actuellement nominés Duo de l’année aux 55e ACM Awards, qui ont lieu le 5 avril au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La télédiffusion sera hébergée pour la première fois par Keith Urban, 15 fois vainqueur d’ACM.

Visite «Touristique dans cette ville»

Le prochain album du duo est produit par Jimmy Robbins et Derek Wells et comprendra les deux chansons représentées dans les vidéos ainsi que d’autres de leurs deux derniers EP et du tout nouveau matériel, co-écrit par la paire. Maddie & Tae se produit au Grand Ole Opry à Nashville ce soir (7), puis commencent leur tour touristique dans cette ville le 15 avril à Baltimore, MD, avec le soutien d’Avenue Beat.

Les dates se poursuivent jusqu’au 15 mai, après quoi elles ouvrent sur la tournée Ocean 2020 de Lady Antebellum à partir du 21 mai à Albuquerque, NM. Jake Owen apparaîtra également comme invité spécial tout au long de cet itinéraire.

The Way It Feels sort le 10 avril et peut être précommandé ici.

Écoutez la liste de lecture de Maddie & Tae Tourist In This Town Tour sur Apple Music et Spotify.