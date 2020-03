Regardez la nouvelle vidéo de FINNEAS pour «Tombons amoureux de la nuit»

FINNEAS a partagé une nouvelle vidéo pour sa chanson «Laissez-nous tomber amoureux de la nuit». Il dirige une routine de danse sur le toit dans le visuel, réalisé par Sam Bennett. Regardez ci-dessous.

«Let’s Fall in Love for the Night» est tiré du premier EP solo de FINNEAS * Blood Harmony, qu’il a sorti en octobre 2019. Aux Grammys 2020, FINNEAS a remporté les cinq prix pour lesquels il a été nominé: Producteur de l’année, Non- Classique, Meilleur album d’ingénierie, Non classique (pour sa sœur Billie Eilish, WHEN WE ALL FALL DORME, WHERE DO WE GO?), Song of the Year («bad guy»), Album of the Year, and Record of the Year ( “Mauvais garçon”).

