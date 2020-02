Regardez la nouvelle vidéo de Robbie Robertson pour ‘Once Were Brothers’

Robbie Robertson a partagé le clip de «Once Were Brothers», la chanson de son album Sinematic qui a inspiré le titre du prochain documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson et The Band.

Le clip est réalisé par le cinéaste et documentariste Kevin Kerslake, qui a réalisé des vidéos marquantes dans les années 1990 pour des artistes tels que Nirvana, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Stone Temple Pilots et Green Day. Plus récemment, il a réalisé le documentaire très apprécié de Joan Jett, Bad Reputation.

La nouvelle vidéo est la première de Robertson depuis deux décennies et présente une performance intime de la figure de proue de la musique canadienne vénérée, combinée avec des images monochromatiques et sépia de l’époque victorienne, de la guerre civile et du carnaval et des images tournées de manière unique d’athlètes et d’acrobates. Il utilise à la fois une technologie numérique de pointe et certaines des premières techniques de photo et de cinéma, capturant Robertson comme jamais auparavant, réfléchissant au lien qu’il partageait avec ses camarades dans The Band et à sa dissolution éventuelle.

«Écrire« Once Were Brothers »pour mon album Sinematic faisait parfois mal à l’intérieur», dit Robertson, «mais ce fut une expérience enrichissante car elle m’a permis de repenser à l’extraordinaire fraternité du groupe. Lorsque les cinéastes ont entendu la chanson, ils ont été profondément émus et ont non seulement voulu l’utiliser dans le film, mais ont décidé d’appeler le film Once Were Brothers. Pour la vidéo, nous voulions aller dans une direction différente. Le réalisateur Kevin Kerslake est venu à bord avec beaucoup d’imagination et de style. Nous avons passé un excellent moment à travailler ensemble. »

Kerslake ajoute: «J’admire Robbie depuis longtemps et il ne frappe jamais vraiment une note aigre. Nous avons parlé il y a un certain temps, probablement il y a environ 25 ans, de faire un clip, mais cela ne s’est finalement pas produit. C’est bien qu’il soit revenu. Pour la vidéo, nous avons imité un processus qui a été inventé à la fin des années 1800 par le photographe / cinéaste / inventeur Eadweard Muybridge qui a fait des études de mouvement, qui est une sorte de combinaison de photographie fixe et d’images animées.

«Le processus impliquait de filmer des choses à très grande vitesse, essentiellement un tas de photos différentes. Nous avons ensuite fait des tirages de tout ce que nous avons tourné, les avons mis dans un tambour comme un zootrope qui est un vieil appareil de visualisation archaïque qui, lorsque le tambour tourne autour de vous, voit toutes ces sortes de boucles presque comme un livre d’images. Il y a une sensibilité historique très ancienne qui alimente cette vidéo basée sur ce travail. “

Once Were Brothers: Robbie Robertson et The Band ouvriront en salles à New York et Los Angeles le 21 février et à l’échelle nationale le 28 février. Réalisé par Daniel Roher et inspiré par le témoignage autobiographique de l’artiste en 2016, il est décrit comme «un récit confessionnel, prudent et parfois humoristique de la jeune vie de Robertson et de la création de l’un des groupes les plus durables de l’histoire de la musique populaire». ici:

Le documentaire présente des images d’archives rares, de la photographie et des chansons sans égal du groupe, ainsi que des interviews de collaborateurs et d’admirateurs tels que Martin Scorsese (qui est également producteur exécutif du projet), Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Peter Gabriel, Taj Mahal , Dominique Robertson et Ronnie Hawkins.

‘Once Were Brothers’ est sur Sinematic, qui peut être acheté ici.