Regardez la nouvelle vidéo de Roddy Ricch pour “The Box”

Roddy Ricch a sorti un clip pour son single en tête de liste “The Box”. Le premier non. 1 chanson des années 2020 obtient un visuel réalisé par le rappeur et Christian Breslauer. Regardez la course de dragsters de Ricch, slam-dunk un ballon de basket et détendez-vous dans une piscine infestée de requins ci-dessous.

“The Box” est un morceau du premier album du jeune rappeur de Compton Please Excuse Me for Being Antisocial, sorti fin 2019. Bien qu’il ne soit pas sorti en single, il a atteint le non. 1 place sur le Billboard Hot 100 en janvier.

