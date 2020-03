Regardez la nouvelle vidéo de Selena Gomez pour ‘Dance Again’

Selena Gomez sait que nous voulons tous “Dance Again”, elle a donc publié un nouveau visuel pour le single électro-pop infectieux.

Dans le visuel, Gomez est vêtue d’une robe en satin moulante pendant qu’elle danse son chagrin, une métaphore appropriée pour ces temps.

“Ma vidéo de performance pour” Dance Again “est maintenant disponible. C’est un peu étrange de sortir quelque chose de si léger au milieu d’une période aussi difficile pour notre monde, mais je pense aussi que c’est un bon rappel que nous allons surmonter cela ensemble », a partagé le chanteur sur les réseaux sociaux.

Parallèlement à un nouveau visuel, la pop star de 27 ans a également sorti un nouveau “Dance Again” marchandise en partenariat avec Bravado. Une partie des recettes bénéficiera à MusiCares qui a créé le COVID-19 Relief Fund pour aider les membres de la communauté musicale touchés par la pandémie de coronavirus.

Depuis la création du Fonds de secours COVID-19, MusiCares a collecté des millions de dollars grâce en partie aux dons d’Amazon Music, Facebook, SiriusXM et Pandora, Spotify, Tidal et YouTube Music.

La collection ‘Dance Again’ comprend un certain nombre de t-shirts imprimés et de t-shirts à manches longues avec des graphismes inspirés des années 90 et est disponible dans sa boutique en ligne.

“Dance Again” est le dernier single de l’album n ° 1 de Selena Gomez Rare elle a libéré en janvier au succès critique et commercial.

«Rare représente un aperçu de mon cheminement vers la guérison et la croissance», a déclaré Gomez au moment de sa sortie. «C’est de loin le travail dont je suis le plus fier à ce jour.»

Rare a marqué le retour de Gomez dans la mêlée pop, marquant son premier single n ° 1 sur le Billboard Hot 100 avec “Lose You To Love Me”, rapidement suivi par le deuxième single de synthé pop “Look At Her Now”.

Coïncidant avec la sortie de l’album, Gomez a également lancé sa première collection beauté inspirée de son nouvel album. Cet été, la beauté rare devrait être lancée dans les magasins Sephora, Gomez ajoutant le titre d’entrepreneur à sa liste de compétences, ainsi que la chanteuse, l’auteure-compositrice, l’actrice et la productrice exécutive de la télévision.

Écoutez Rare maintenant.