Regardez la nouvelle vidéo de Tame Impala pour «Lost in Yesterday»

Tame Impala a partagé le clip de “Lost in Yesterday”. C’est la première chanson du groupe de The Slow Rush à recevoir le traitement officiel du clip. Le visuel rétro, réalisé par Terri Timely, trouve Kevin Parker à la tête du groupe maison lors des mariages. Regardez ci-dessous.

The Slow Rush – la suite de Tame Impala à Currents – sortira le 14 février. En plus de «Lost in Yesterday», le groupe a partagé le nouveau record «Borderline», «It Might Be Time» et «Posthumous Forgiveness. “

Revisitez la chronologie “Tout ce que Kevin Parker a fait depuis le dernier album de Tame Impala, 2015’s Currents”, sur le terrain.

