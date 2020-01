Regardez la nouvelle vidéo de The Fire Inside de Bob Seger

Bob Seger a partagé une vidéo remasterisée pour son tube classique de 1991, «The Fire Inside». Vous pouvez consulter la vidéo haute résolution ci-dessous.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, Capitol Records et UMe ont récemment annoncé les débuts de la chaîne d’artistes officielle de Seger sur YouTube avec la première de la toute nouvelle vidéo lyrique de son tube phare “Night Moves”. «La nouvelle vidéo de The Fire Inside est la dernière d’une série de vidéos en cours que Capitol produit pour mettre en lumière les succès classiques du rockeur de Detroit.

‘The Fire Inside’ est la chanson titre du quatorzième album studio de Bob Seger. Le disque est sorti au milieu de 1991 via Capitol. C’était le premier album de Seger de musique entièrement nouvelle depuis Like a Rock en 1986. Il présente des contributions de Joe Walsh, Bruce Hornsby, Roy Bittan, Steve Lukather, Don Was, Waddy Wachtel, Rick Vito, Mike Campbell, Patty Smyth, Lisa Germano, et Kenny Aronoff.

Seger a discuté de «The Fire Inside» avec Music Connection en 1994. «Je pensais que le deuxième couplet sur les scènes du club était un tueur, et le dernier couplet a fonctionné, mais j’ai commencé à réaliser que le premier couplet original de cette chanson n’était pas aussi aussi fort que les autres », a-t-il déclaré. «J’ai donc longuement épuisé mon cerveau sur cette chanson. C’est comme si vous travailliez et travailliez et travailliez, puis trois semaines plus tard, la réponse vous viendrait à l’esprit. “

À sa sortie, The Fire Inside a reçu un accueil critique mitigé, mais a été un solide succès commercial, culminant au numéro 7 du palmarès des albums américains et produisant un disque Platine.

La chaîne d’artistes officielle de Bob Seger présentera également des clips musicaux Seger rares et classiques restaurés pour la première fois en HD, et proposera des listes de lecture personnalisées du catalogue de Seger en audio de qualité HD, des vidéos générées par des fans, ainsi que du contenu rare et inédit. Les fans du monde entier peuvent partager leurs histoires Seger préférées sur la page Communauté de la chaîne.

Seger est intronisé à la fois au Rock & Roll Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame. Le catalogue des lauréats du Billboard Legend of Live 2015 a vendu plus de 53 millions d’albums et a remporté 13 prix de vente platine et 8 multi-platine certifiés RIAA. La tournée de Roller Away de 72 dates de Seger s’est terminée à Philadelphie le 1er novembre 2019, la star ayant joué devant près d’un million de fans en cours de route.

