Regardez la nouvelle vidéo de “Tout ce que je voulais” de Billie Eilish

Billie Eilish a partagé le clip de sa dernière chanson «tout ce que je voulais». Eilish a réalisé le visuel, comme elle l’a fait pour son récent clip «xanny». Dans le nouveau clip, Eilish se conduit elle-même et son frère FINNEAS dans l’océan. Regardez ci-dessous.

“Mon frère et moi avons écrit cette chanson l’un sur l’autre et je voulais créer un visuel qui souligne que, quoi qu’il arrive, nous serons là l’un pour l’autre à travers tout.”, A déclaré Billie Eilish dans un communiqué. “C’est la deuxième vidéo que je réalise. Nous avons travaillé si dur, pendant des heures et des heures. J’adore ça, j’espère que vous aussi. »

«Tout ce que je voulais» est arrivé en novembre 2019 et a marqué la première chanson de Billie Eilish depuis la sortie de son premier album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Lisez «Comment Billie Eilish est devenue une icône ASMR» sur le terrain.

.