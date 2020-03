Regardez la nouvelle vidéo de Víkingur Ólafsson pour «Les arts et les heures» de Rameau

Víkingur Ólafsson a retrouvé le cinéaste islandais primé Magnús Leifsson pour son nouveau clip «The Arts And The Hours», le troisième single de son nouvel album Debussy • Rameau. «Cette vidéo parle d’une passion tranquille», a expliqué Ólafsson. «La musique est ma nouvelle transcription du dernier opéra de Rameau Les Boréades et le décor principal est Gljúfrasteinn, la maison du plus grand auteur islandais et prix Nobel Halldór Laxness (1902-1998). Il y a une qualité intemporelle dans la musique qui, selon nous, correspondait à l’esprit de la magnifique maison. »

Vidéo «Les arts et les heures»

Le pianiste Víkingur Ólafsson et le cinéaste Magnús Leifsson se sont rencontrés pour un café entre Noël 2019 et le Nouvel An afin de discuter de la direction à prendre pour la vidéo «Les arts et les heures». «Nous avons discuté de la manière dont il conviendrait au nom et au concept de faire quelque chose avec une personne qui est encore dans sa vieillesse et qui perfectionne encore son art / artisanat. expliqua Magnús. «Alors que nous continuions à en parler, nous avons commencé à discuter de personnes qui sont des collectionneurs obsédés et qui passent toute leur vie à collecter des objets spécifiques, à les archiver et à prendre soin de leur collection à leur domicile. Il est souvent vraiment fascinant de voir comment les gens peuvent être amoureux de choses aléatoires et de voir leur sensibilité et leur délicatesse dans ces collections. C’est vraiment astucieux et beau de voir combien de temps a été consacré à la collecte de ces objets, puis à présenter leurs collections, souvent dans un garage ou dans leur sous-sol. C’est donc devenu l’idée, que parallèlement à la performance de Víkingur, nous filmerions ces trois moments qui sont un peu comme un aperçu de la vie de ces collectionneurs et de leurs collections. »

«Il s’agit d’écouter votre cœur»

«Il s’agit du temps qui passe et de l’art», a conclu Víkingur Ólafsson, «et en contrepoint des trois versets de la musique, nous avons trois personnages différents qui apparaissent dans leurs maisons respectives, entourés d’objets qui les passionnent et qu’ils ont rassemblés au cours d’une Longue durée. Il s’agit d’écouter votre cœur. “

Víkingur Ólafsson sortira son nouvel album, Debussy • Rameau, le 27 mars 2020. L’enregistrement innovant juxtapose des pièces de deux géants de la musique française et explore les contrastes et les points communs entre eux. Ólafsson a expliqué: «Cet album est conçu comme un dialogue entre deux de mes compositeurs préférés, Jean-Philippe Rameau et Claude Debussy. Je les vois comme des frères musicaux et des âmes sœurs, même si l’un avait 180 ans de plus que l’autre. Ils étaient deux compositeurs de clavier exceptionnellement doués, deux penseurs musicaux progressifs et farouchement originaux qui pouvaient capturer des images incroyablement évocatrices grâce au son. »

“La capacité d’Ólafsson à peindre avec mille couleurs est magnifique”, a noté International Piano.

À propos de Víkingur Ólafsson

«Pianiste à couper le souffle» (Gramophone) Víkingur Ólafsson est devenu, en quelques années seulement, l’un des artistes les plus recherchés d’aujourd’hui. Debussy • Rameau suit son enregistrement 2019 acclamé par la critique Johann Sebastian Bach, qui a été inclus dans de nombreux meilleurs albums de l’année, nommé l’un des plus grands enregistrements de Bach par Gramophone et a remporté le prix de l’album de l’année 2019 Opus Klassik Récital de piano comme ainsi que l’Album de l’année aux BBC Music Magazine Awards. En 2019, Ólafsson a également été nommé Artiste de l’année du Gramophone et Artiste international de l’année de Limelight. Víkingur Ólafsson, qui est actuellement artiste en résidence au Konzerthaus de Berlin, a été annoncé comme artiste associé au Southbank Centre à Londres à partir d’octobre 2020 et sa résidence proposera de la musique s’étalant sur quatre siècles, y compris des œuvres de Debussy • Rameau.

Debussy • Rameau de Víkingur Ólafsson sortira le 27 mars 2020 – pré-commandez l’album ici.