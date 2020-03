Regardez la nouvelle vidéo d’Iggy Pop pour We Are The People

Iggy Pop a dévoilé une nouvelle vidéo saisissante et de rechange pour «We Are The People» de son album salué par la critique Gratuit.

À la suite de la restitution en direct la semaine dernière de la chanson de Pop accompagnée de Laurie Anderson au Carnegie Hall, le clip “We Are The People” imprègne l’interprétation par Iggy d’un poème écrit par Lou Reed en 1970 avec une nouvelle dimension visuelle fascinante. Dès les premières lignes «Nous sommes le peuple sans terre. Nous sommes le peuple sans tradition. Nous sommes des gens qui ne savent pas comment mourir paisiblement et à l’aise »au fondu lent de la chanson, l’effet de la récitation rapprochée d’Iggy se transforme. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Ailleurs dans les nouvelles d’Iggy Pop, le samedi 7 mars à Perrotin à New York, Iggy sortira une sortie limitée et numérotée de “Test Pressing” en vinyle de Free, avec une pochette et une collaboration créative avec Maurizio Cattelan.

Iggy Pop et Maurizio Cattelan signeront des exemplaires de ce vinyle spécial “test de pressage” qui a été mis à disposition dans 340 unités numérotées dans le monde entier, y compris un bonus de 7 “comprenant deux titres inédits exclusifs à cette collaboration artistique spéciale: Iggy’s a a cappella rendu of ‘Brahms Berceuse »et« Épître à Tromba », une ode sincère à un compagnon canin décédé.

Chaque exemplaire de cette édition numérotée de 340 sera enfermé dans un poly-sac japonais refermable. Parallèlement, Perrotin est ravi de présenter des livres et des marchandises couvrant la carrière de Maurizio Cattelan, ainsi qu’une série de tirages d’art historiques d’Iggy Pop, gracieuseté de la Morrison Gallery.

La version en édition limitée de Free est disponible à l’achat à partir de 10 heures le samedi 7 mars, tandis que la signature débutera à 13 heures. Perrotin est situé au 130 Orchard Street à New York. Visitez le Perrotin site officiel pour plus de détails.

Free a été initialement publié le 13 septembre 2019 par Loma Vista Recordings. Mettant en vedette les collaborateurs Leron Thomas (trompette / touches / composition de chansons) et Noveller (guitare / voix), l’album occupe une place singulière dans le canon d’Iggy – et a suscité des éloges uniques et appropriés.

Le New York Times a qualifié le titre de titre “atmosphérique et insaisissable” et a salué la chanson “Sonali” comme “une quasi-valse précipitée, flottante, qui se précipite vers une destination non divulguée, fantaisiste mais motivée”. Rolling Stone a régalé la performance d’Iggy sur le nouveau disque, “Pop fléchit son baryton, s’exprimant plus clairement que jamais.” Le Washington Post a noté que «Iggy hante ces nouvelles chansons comme un esprit digne – ce qui pourrait faire de Free une exposition sur la mort, la transcendance ou les deux».

