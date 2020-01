Regardez la nouvelle vidéo du film d’art pour BTS Black Swan

BTS a partagé un nouveau film d’art frappant qui est suivi par leur nouveau single ‘Black Swan’. Le dernier morceau des stars de la K-Pop devrait figurer sur l’album Map Of The Soul: 7 qui arrivera le 21 février.

Il est sorti sous la forme d’un nouveau film de danse artistique, avec la piste sonore de la chanson une performance élaborée de Michal Rynia et Nastja Bremec Rynia de la MN Dance Company de Slovénie.

Bien que la vidéo «Black Swan» ne présente pas d’apparition du groupe lui-même, le son ralenti et contemplatif suggère qu’ils se dirigent dans une direction entièrement nouvelle sur leur prochain album. Elle est encadrée par une citation de la légende de la danse moderne Martha Graham: “Un danseur meurt deux fois – une fois quand ils arrêtent de danser, et cette première mort est la plus douloureuse.” Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo ci-dessous.

Dans un communiqué de presse officiel, la chanson voit BTS «plonger au plus profond d’eux-mêmes en tant qu’artistes et faire face aux ombres qu’ils avaient autrefois cachées».

“La chanson exprime leurs craintes qu’un jour la musique ne puisse plus les bouger ou les toucher”, poursuit-elle. «Au moment même où ils se retrouvent face à face avec le cygne noir en eux-mêmes, cependant, ils sont frappés par des représailles paradoxales selon lesquelles la musique est tout ce qu’ils ont. C’est la confession d’un artiste qui a vraiment appris ce que la musique signifie pour lui. »

Dans la psychologie jungienne, la carte de l’âme – telle que relayée à travers le livre de ce nom par Murray Stein que BTS a révélé des parties inspirées de la série – explore le fonctionnement interne de la personnalité, de l’ombre et de l’ego.

Les fans ont également pu apercevoir la pochette de l’album pour la première fois – qui présente un grand «7» sur un fond blanc. Les fans peuvent entendre l’album Map Of The Soul: 7 à 10h GMT le 21 février.

