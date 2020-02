Regardez la nouvelle vidéo du roi Krule «Seul, présage 3»

King Krule a partagé le clip de son Man Alive! chanson “Alone, Omen 3.” Il est réalisé par son ami Jocelyn Anquetil et met en vedette le roi Krule debout parmi une foule de gens. Dans une déclaration sur la chanson et la vidéo, il écrit: «Je me sentais comme si j’étais sorti d’un endroit sombre, et j’étais en pleine forme. J’ai apprécié la dépression… mais j’ai aussi aimé comment je me sentais mieux ici et maintenant. »Regardez ci-dessous.

Man Alive est le suivi du roi Krule de The OOZ en 2017. Le disque, qui arrive le 21 février, comprend de la musique de Hey World de Krule! court métrage.

