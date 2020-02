Regardez la nouvelle vidéo «Falling» de Harry Styles

Harry Styles a sorti une nouvelle vidéo pour son single Fine Line “Falling”. Dans la vidéo dirigée par Dave Meyers, Styles interprète la chanson tandis que l’eau coule de son piano à queue. Finalement, l’ancien membre de One Direction reste sous l’eau alors que les objets autour de lui flottent à la surface. Regardez-le ci-dessous.

Styles a récemment annoncé les spectacles «Harryween» au Madison Square Garden de New York les 30 et 31 octobre. Il sera rejoint par l’ouvreur Orville Peck pour les spectacles, où les fans sont invités à se déguiser en costumes de soirée costumée. Ces derniers mois, Styles a repris la chanson de Joni Mitchell “Big Yellow Taxi” et le tube de Lizzo “Juice” en live.

