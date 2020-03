Regardez la nouvelle vidéo “Godzilla” bizarre d’Eminem

Eminem’s Music to Be Murdered By track “Godzilla” a reçu un clip absurde, dirigé par Cole Bennett. Il présente des camées du Dr Dre et de Mike Tyson ainsi que des plans d’Em respirant le feu, découpant des carcasses d’animaux, chassant sa propre bouche désincarnée dans une pièce alors qu’elle viole, et plus encore. Il présente également un hommage au regretté rappeur Juice WRLD, qui est l’invité de la chanson. Regardez-le ci-dessous.

Eminem a sorti Music to Be Murdered By en janvier. Il est devenu son 10e album consécutif n ° 1, brisant le lien du rappeur avec Kanye West pour le plus grand nombre de débuts consécutifs sur le Billboard 200. Lors de la cérémonie des Oscars de cette année, Eminem a fait une apparition surprise pour interpréter sa chanson «Lose Yourself . “

