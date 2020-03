Regardez la nouvelle vidéo HD des 21 secondes de So Solid Crew

À la suite de l’annonce de la sortie du nouvel EP “21 Seconds”, So Solid Crew continue ses célébrations du 21e anniversaire en dévoilant l’emblématique vidéo primée BRIT Award pour le succès à succès “21 Seconds” en HD remasterisé. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Un mot de Megaman sur la vidéo de «21 secondes»: «L’avez-vous vu dans la vidéo, Oh non? Je pensais que si nous voulions faire en sorte que le monde regarde la culture de la rue britannique dans la musique différemment, pour toujours, nous devrons venir comme un film et présenter quelque chose visuellement, que le monde de la musique respecterait hautement.

«L’équipe réunie combinée avec la mentalité sévère de nous tous; label, réalisateurs Max & Dania & moi-même, y compris tous les créateurs et membres impliqués, est la raison pour laquelle les résultats ont été si remarquables. Je ne peux plus remercier nos supporters pour leur appréciation au fil des ans.

“Nous n’avions que les méga groupes pop et les artistes avec qui rivaliser, donc je suppose que cela pourrait toujours être une référence pour nous aussi. Je n’étais pas fan de la HD jusqu’à ce que je voie la nouvelle version remaniée de la vidéo, convenue MIEUX. J’espère que vous aimez le nouvel EP et le nouvel emballage. Il n’y a qu’une quantité limitée de vinyles spéciaux créés, un autre excellent souvenir pour vos archives sur une année si spéciale pour nous lors de notre 21e anniversaire.

“Comme je le dis toujours:” Restez à atteindre les étoiles, le ciel est trop proche “. Amour solide ❤️ ”

Avec le vinyle en édition limitée à venir en juin, l’EP sera mis à disposition numériquement le 24 avril via Enregistrements artisanaux et comprendra des pistes de session d’archives inédites. Le premier d’entre eux, une session BBC Radio 1 Live de 2002, est sorti aujourd’hui.

Au cours des prochaines semaines, So Solid Crew déterrera également deux décennies de vidéos d’archives et plus de contenu HD via leur Chaîne YouTube officielle.

Écoutez la première des pistes d’archives de la BBC Radio 1 de So Solid Crew ici.