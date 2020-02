Regardez la nouvelle vidéo HD pour les Black Crowes difficiles à gérer

Pour célébrer leur premier album classique, Shake Your Money Maker, qui fêtera ses 30 ans le 13 février, The Black Crowes a partagé la nouvelle vidéo HD du succès de l’album “Hard To Handle”, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Produit par George Drakoulias et publié par Def American le 13 février 1989, Shake Your Money Maker a culminé au n ° 4 sur le Billboard 200, et “ Hard to Handle ” et “ She Talks to Angels ”, ont atteint le n ° 1 sur le Mainstream Graphique Rock Tracks. Shake Your Money Maker est depuis devenu l’album le plus vendu des Black Crowes, avec plus de 5 millions d’exemplaires, et le disque est largement considéré comme une pierre de touche de roche méridionale.

«Hard to Handle» est une chanson de 1968 écrite par la star américaine de la soul Otis Redding avec Al Bell et Allen Jones. Enregistré à l’origine par Redding et produit par Steve Cropper, il est sorti en 1968 comme face B de “Amen” (peu de temps après la mort subite du chanteur en 1967) et il apparaît également sur l’album de 1968 The Immortal Otis Redding. La version de Redding a atteint le n ° 38 sur les charts Billboard R&B et le n ° 51 sur les charts pop.

La version des Black Crowes de “ Hard To Handle ” est sans doute la reprise la plus connue de la chanson, bien qu’elle ait également été enregistrée par Patti Drew (avec peut-être la première reprise en 1968), King Floyd, The Grateful Dead, The Black Crowes , Tom Jones, Toots and The Maytals, Gov’t Mule, Tony Joe White, New Riders of the Purple Sage, Matt Giraud, Etta James et Snafu ainsi que par Mae West dans le film Myra Breckinridge. Il a également été repris par le groupe Liquid Smoke en 1969 dans un style très similaire à la version The Black Crowes.

The Black Crowes a également annoncé son intention de faire une tournée au Royaume-Uni et en Europe cet automne pour célébrer Shake Your Money Maker qui aura 30 ans. Le groupe jouera l’intégralité du disque, ainsi que les succès, lors d’énormes concerts à Dublin, Londres, Glasgow, Nottingham, Manchester , Cardiff, Leeds, Paris, Amsterdam, Bochum, Berlin, Anvers, Munich, Zurich, Milan, Madrid et Lisbonne cet automne. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur toutes leurs dates à venir.

Écoutez le meilleur de The Black Crowes sur Apple Music et Spotify.