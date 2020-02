Regardez la nouvelle vidéo «Idoru» de Grimes

Grimes a partagé un clip coloré pour sa chanson de Miss Anthropocène «Idoru». Découvrez-le ci-dessous.

Grimes a sorti son cinquième album Miss Anthropocene le 21 février, près de cinq ans après son album Art Angels de 2015. Elle a partagé une vidéo pour le morceau “Delete Forever” quelques jours avant la sortie de l’album, après les autres singles “So Heavy I Fell Through the Earth”, “Violence” et “My Name Is Dark”. Vers la fin de janvier, elle a confirmé qu’elle était enceinte.

