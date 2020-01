Regardez la nouvelle vidéo lyrique pour Like A Rock de Bob Seger

Bob Seger a partagé une nouvelle vidéo lyrique pour son tube classique de 1986, «Like A Rock». Vous pouvez voir la nouvelle vidéo ci-dessous.

Comme l’a rapporté uDiscover Music, Capitol Records et UMe ont récemment annoncé les débuts de la chaîne d’artistes officielle de Seger sur YouTube avec la première de la toute nouvelle vidéo lyrique de son tube phare “Night Moves”. “La nouvelle vidéo de Like A Rock est la dernière d’une série de vidéos lyriques en cours que Capitol produit pour mettre en évidence les succès classiques du rockeur de Detroit.

Enregistré avec The Silver Bullet Band, ‘Like a Rock’ de Seger est sorti en mai 1986 en tant que deuxième single de leur album Like a Rock. Le single a culminé au n ° 1 sur le Billboard Mainstream Rock Tracks américain et au n ° 12 sur le Billboard Hot 100.

Dans une interview contemporaine, Seger a déclaré au New York Times que «Like A Rock» «avait été inspiré en partie par la fin d’une relation que j’avais eue et qui avait duré 11 ans. Vous vous demandez où est passé tout ce temps. Mais au-delà, cela exprime mon sentiment que les meilleures années de votre vie sont à la fin de votre adolescence lorsque vous n’avez aucun engagement spécial et aucune carrière. C’est votre dernière explosion de plaisir avant de vous diriger vers le monde cruel. “

Cette chanson a également suscité une large attention dans les publicités télévisées des camions Chevrolet de 1991 à 2004, quand elle a enregistré la campagne «Like a Rock» du constructeur américain, qui a connu un succès retentissant – l’une de leurs campagnes publicitaires les plus anciennes. La chanson aiderait à vendre des millions de camions au fil des ans et est encore largement associée à Chevrolet aujourd’hui.

Le Bob Seger Chaîne d’artiste officielle présentera également des clips musicaux Seger rares et classiques restaurés pour la première fois en HD, et proposera des listes de lecture personnalisées du catalogue de Seger en qualité audio HD, des vidéos générées par des fans, ainsi que du contenu rare et inédit. Les fans du monde entier peuvent partager leurs histoires Seger préférées sur la page Communauté de la chaîne.

Seger est intronisé à la fois au Rock & Roll Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame. Le catalogue des lauréats du Billboard Legend of Live 2015 a vendu plus de 53 millions d’albums et a remporté 13 prix de vente platine et 8 multi-platine certifiés RIAA. La tournée de Roller Away de 72 dates de Seger s’est terminée à Philadelphie le 1er novembre 2019, la star ayant joué devant près d’un million de fans en cours de route.

