Regardez la nouvelle vidéo «Ooh LA LA» de Run the Jewels avec Zack de La Rocha, DJ Premier et Greg Nice

Run the Jewels a partagé le clip de leur nouvelle chanson RTJ4 «Ooh LA LA». Le visuel, réalisé par Brian & Vanessa Beletic, a été tourné au début du mois de mars, juste avant que les gouvernements ne mettent en œuvre des ordonnances de séjour à domicile généralisées en raison de COVID-19. La vidéo présente une fête remplie d’argent dans les rues et a des camées de Greg Nice (qui est échantillonné sur la piste), DJ Premier et Zack de la Rocha. Regardez le clip, dans lequel la foule brûle la pile de billets d’un dollar, ci-dessous.

Run the Jewels a déclaré dans un communiqué:

Nous avons tourné cette vidéo quelques semaines seulement avant que la pandémie ne frappe sans

un indice sur ce que l’avenir nous réserve. le fait que nous avons eu la chance de faire

il est sacrément miraculeux avec le recul. En conceptualisant la vidéo

avec nos amis Brian et Vanessa Beletic, nous avons imaginé le monde

le jour où la lutte de classe séculaire était enfin terminée. Un jour

que l’humanité, l’empathie et la communauté ont vaincu les forces

qui nous séparerait sur la base de systèmes arbitraires créés par l’homme. Cette

la vidéo est un fantasme de se réveiller un jour où il n’y a pas d’argent

système, pas de ligne de démarcation, pas de fausse construction pour dire à notre prochain

qu’ils sont moins ou plus que quiconque. Pas que les gens soient

sans que tout le sens de l’argent ait disparu. Que nous avons

en quelque sorte résolu notre système de castes auto-créé et peut maintenant recommencer à zéro

avec amour, espoir et célébration. C’est un rêve du V-DAY de l’humanité …

et la fête que nous connaissons éclaterait.

