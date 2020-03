Regardez la nouvelle vidéo Riotous pour la centrale électrique de Thunderpussy

Thunderpussy a publié une vidéo tumultueuse pour «Powerhouse», le premier single du EP «Milk It» de 2019. La vidéo met en vedette l’artiste de drag de Seattle Cherdonna Shinatra alors qu’elle atteint littéralement son point de rupture. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

La chanteuse Molly Sides explique l’idée derrière ‘Powerhouse’, qui présente des tambours de Red Hot Chili Peppers Chad Smith, à propos de sa mère:

“[‘Powerhouse’] est une ode, un hymne à ceux qui ont eu une main difficile dans la vie mais qui continuent à persévérer et à passer. C’est un rappel qu’il n’y a pas de limites, pas de frontières pour la force et la résilience de l’esprit féminin. Un esprit, une superpuissance qui vit en chacun de nous. Pussy est le pouvoir. “

Le EP «Milk It» fait suite à la sortie de Thunderpussy premier album éponyme l’an dernier, sur lequel Mike McCready de Pearl Jam a prêté de la guitare et de la production, les appelant son «nouveau groupe préféré – Live, ils ont une énergie incroyable et une musicalité incroyable. Les quatre femmes sont aussi talentueuses que possible. »

Le record a récupéré plus de 4 millions de flux cumulatifs. Entre deux concerts électrisants d’un océan à l’autre, ils ont été acclamés par des artistes comme Rolling Stone, Billboard, NPR et Paste, tandis que simultanément une vive bataille de marques sur leur nom a incité les grands titres nationaux – ils continuent de se battre pour le «pouvoir du mot». «chatte» et enfin ne pas la classer comme vulgaire ou faible », comme le dit le guitariste Whitney Petty. En 2019, ils se rapprochent de l’accomplissement de cette mission cruciale partagée et travaillent actuellement sur leur deuxième album.

Thunderpussy a également partagé les détails des prochaines dates en Amérique du Nord. Ils jouent les spectacles suivants:

Lundi 30 mars: Lucky You Lounge, Spokane, WA

Mardi 31 mars: Rialto Bozeman, Bozeman, MT

Jeudi 2 avril: Aggie Theatre, Fort Collins, CO

Vendredi 3 avril: Belly Up, Aspen, CO

Samedi 4 avril: OP Rockwell Cocktail Lounge & Music Hall, Park City, UT

Dimanche 5 avril: Neurolux Lounge, Boise, ID.

Écoutez le meilleur de Thunderpussy sur Apple Music et Spotify.