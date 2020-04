Regardez la nouvelle vidéo “Super Hero” d’Atreyu Ft. M. Shadows

Atreyu a partagé la vidéo de «Super Hero» de leur célèbre album In Our Wake, sorti en 2018. La piste présente des apparences de Avenged Sevenfold le leader M. Shadows et le batteur / chanteur Underoath Aaron Gillespie. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

“Notre chanson” Super Hero “a été écrite sur ce que c’est que d’être parent et le temps, l’effort, l’énergie et le travail acharné qu’il faut pour devenir un super-héros de la vie réelle pour vos enfants”, dit le groupe. «La chanson a également un sens plus large, surtout compte tenu de la situation actuelle à laquelle le monde entier est confronté. Il existe de nombreux super-héros qui apparaissent sous de nombreuses formes – à savoir les premiers intervenants, le personnel médical et les travailleurs de la santé qui donnent la priorité aux autres alors qu’ils travaillent à lutter contre COVID-19 et à sauver des vies. Nous leur dédions cette chanson. »

Atreyu travaille sur son huitième album, qui sortira via Spinefarm Records plus tard cette année. Le groupe collabore à nouveau avec le producteur John Feldmann, qui a précédemment dirigé In Our Wake et le premier album de 2007 Lead Sails, Paper Anchor.

Le chanteur Alex Varkatzas a déclaré au podcast “Scars And Guitars” que le prochain album d’Atreyu sera “la prochaine étape de la maturité” pour l’acte metalcore d’Orange County. “Pour moi, d’une certaine manière – et c’est une f_king façon étrange de vendre un album, parce qu’il ne sonne pas comme ça – il a des éléments pop gothiques des années 80 très sombres. Et je ne veux pas dire «pop» comme heureux[-sounding music]. C’est juste un son déprimant, qui bascule. »

En août dernier, Atreyu a sorti une édition de luxe de In Our Wake via Spinefarm Records. La nouvelle version contenait l’album original In Our Wake, ainsi que sept pistes supplémentaires. Le matériel bonus comprenait des faces B des sessions pour In Our Wake et 2015’s Long Live, ainsi que des versions alternatives de la chanson-titre et “The Time Is Now” de In Our Wake. L’édition de luxe comprenait des illustrations entièrement repensées et un total de 19 chansons.

