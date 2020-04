Regardez la pensée noire de The Roots sur le concert «Tiny Desk (Home)»

La pensée noire de Roots était l’invitée d’aujourd’hui du Tiny Desk (Home) Concert de NPR, le spin-off respectueux de l’isolement de leur série populaire. Le rappeur a créé trois nouvelles chansons, dont ‘Thought Vs. Tout le monde »et« Nature Of The Beast »(avec Portugal The Man), qui apparaîtront tous les deux dans ses prochains Streams of Thought Vol. 3 EP. Il a également interprété une sélection de sa prochaine comédie musicale hors Broadway, Black No More, intitulée «Yellow».

Ouverture par un appel à l’unité dans ‘Thought Vs. La pensée noire de tout le monde, alias Tariq Trotter, a suivi avec quelques mots sur certains contenus en streaming que les fans peuvent consulter sur la page YouTube de The Roots au milieu de la pandémie de coronavirus. “J’ai l’impression qu’il est important d’avoir une sorte de débouché, vous savez, étant donné l’état actuel du monde, et j’ai l’impression que la créativité est encore plus importante que jamais”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le contenu pouvait «aller de moi à la lecture d’un extrait d’un de mes livres préférés à une conversation sur la politique, sur la mode. Ce pourrait être un segment de cuisine. Le prochain épisode pourrait être moi parler de musique ou jouer des trucs inédits… Cela va vraiment être cathartique pour moi, et j’espère que vous pouvez tous en tirer quelque chose aussi. “

Trotter a ensuite lancé la chanson ‘Yellow’ de Black No More. Le rappeur a non seulement composé la musique et les paroles de la comédie musicale – une adaptation scénique du roman de George S. Schuyler de 1931 – mais il y sera également co-vedette. Cette chanson particulière parle du personnage principal, «Sur toute l’expérience des noirs», comme le décrit Trotter. Il a partagé que c’était un nombre particulièrement difficile à écrire. “En tant que fier homme noir, cette chanson m’a vraiment fait creuser profondément”. Black No More devrait ouvrir à New York en octobre.

L’artiste s’est terminé avec ‘Nature Of The Beast’ – une collaboration avec Portugal The Man. Pour sa performance, le rappeur a été rejoint à distance par John Baldwin Gourley et Zoe Manville, qui ont chanté les paroles opportunes, “Nous vivons tous la même chose”.

