Regardez la performance Fallon de BTS sur «ON» à Grand Central

Le dernier épisode de The Tonight Show avec Jimmy Fallon était une célébration d’un épisode de BTS. Le groupe, qui vient de sortir son nouvel album MAP OF THE SOUL: 7, a traîné dans New York avec Fallon.

Ils se sont assis dans une voiture de métro vide avec Fallon pour une interview sur leur carrière, leur album et leur amour pour John Cena. Ils ont également passé quelque temps à l’emblématique Kati’s Deli, ont joué à un tournoi de jeux de métro et ont finalement interprété leur chanson «ON» à l’intérieur du Grand Central Terminal. Regardez tout cela se produire ci-dessous.

Au lieu d’être tourné à l’intérieur du 30 Rockefeller Center, cet épisode de Fallon a été principalement tourné dans le métro. Fallon a livré son monologue dans le train et a fait son morceau «Merci». The Roots a également joué dans le métro avec Rev Run de Run-DMC.

La tournée mondiale de BTS commence en avril. Ils ont récemment interprété «Old Town Road» aux Grammy Awards avec Lil Nas X. Lisez «BTS: How the Biggest Boy Band in the World Stays Radically Korean» sur le Pitch.

.