Regardez la pochette de Dave Bayley des jeunes et belles de Lana Del Rey

Dave Bayley, le leader de Glass Animals, a partagé sa version de couverture de Young and Beautiful de Lana Del Rey, qui est apparue à l’origine sur l’album de la bande originale de The Great Gatsby en 2013. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La reprise de “Young & Beautiful” de Bayley est la dernière sortie de sa série “Quarantine Covers”, dans laquelle le multi-instrumentiste enregistre sa propre version des chansons suggérées par les fans alors qu’il s’auto-isole dans son studio de Londres en raison de la crise des coronavirus.

Comme il l’explique dans la nouvelle vidéo, Bayley travaille avec un équipement limité pour le moment, car une grande partie de l’équipement de Glass Animals est coincé aux États-Unis après avoir été obligé de rentrer chez lui en milieu de tournée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Bayley a lancé la série «Couvertures de quarantaine» le mois dernier, le 21 mars, interprétant une “Heart-Shaped Box” de Nirvana de leur album de 1993, In Utero. Comme avec la première vidéo, Bayley enregistre une composition en couches en temps réel, construisant lentement sa prise de «Young And Beautiful» à travers des percussions en boucle et du piano.

Le leader de Glass Animals, Bayley, a également fait l’éloge de Del Rey, déclarant: «Je pense que c’est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de notre temps. Elle est incroyable, un de mes héros. Je pense que c’est une brillante compositrice. Grand respect.”

Glass Animals a récemment partagé un nouveau morceau “Your Love (Deja Vu)”, le deuxième aperçu de leur troisième album studio à venir, après le retour du single de 2019 “Tokyo Drifting”, avec Denzel Curry.

Après sa sortie, ‘Your Love (Déjà vu)’ a grimpé les graphiques Alternative et AAA, se situant actuellement dans le Top 20 chez Alternative et au n ° 34 chez AAA. “Your Love (Déjà vu)” est également en hausse sur le graphique américain Viral 50 de Spotify. Inspiré par l’ambition de genre de Timbaland et de The Neptunes, ‘Your Love (Déjà vu)’ a été produit par le leader de Glass Animals, Dave Bayley.

“Les animaux en verre sont de retour, et ils apportent le côté obscur de l’amour avec eux”, a écrit Entertainment Weekly en réponse au nouveau single.

