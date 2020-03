Regardez la première bande-annonce complète du documentaire de Spike Jonze Beastie Boys Story

La première bande-annonce complète de Beastie Boys Story, le réalisateur Spike Jonze film documentaire basé sur la mise en scène du même nom, est maintenant disponible et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le clip présente une vidéo d’archive ainsi que de nouvelles images de Mike Diamond et Ad-Rock parlant de l’histoire des Beastie Boys sur scène. Il suit la bande-annonce qui a été publiée en janvier.

Beastie Boys Story devrait débarquer dans les cinémas IMAX le 3 avril et sera ensuite diffusé le 24 avril via Apple TV +. Le film documentaire devait être présenté en première au festival South by Southwest (SXSW) ce mois-ci, mais l’événement a récemment été annulé en raison du coronavirus. Beastie Boys a également annulé leur prochaine apparition en direct au festival avec Ozzy Osbourne et Nine Inch Nails.

Le réalisateur Spike Jonze sort un livre d’images des Beastie Boys, qui marque son tout premier livre de photographie. Beastie Boys, sortie le 17 mars via Rizzoli Publishing, recueille plus de 200 des photographies personnelles de Jonze du trio pionnier. Surviving Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz contribuent tous deux à un nouveau texte dans le livre photo, Jonze écrivant la postface.

«Quand ils se sont rencontrés pour la première fois à Los Angeles en 1993, les Beastie Boys et Spike Jonze étaient des étoiles montantes de leurs domaines respectifs – l’âge d’or du hip hop de la côte est et de MTV. Immédiatement, une connexion s’est établie entre les trois MC et le jeune cinéaste, qui a duré tout au long de leur carrière », a déclaré Rizzoli à propos de Beastie Boys dans un communiqué.

“Ce livre montre le plus grand acte de la génération hip hop dans leurs couleurs les plus vraies que seul un ami proche pouvait les voir – de monter sur scène à Lollapalooza à écrire ensemble à l’appartement de Mike D; entrer dans le personnage pour une vidéo pour se déguiser en vieillards pour frapper le terrain de basket; enregistrer un album dans le studio de Los Angeles pour faire des gaffes dans les rues de New York. »

