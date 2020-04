Regardez la première bande-annonce de Punk’d avec Chance Lil Nas X, Megan Thee Stallion, Offset

Chance the Rapper est l’hôte et le producteur exécutif du redémarrage de Punk’d, qui arrive le 6 avril via le service de streaming Quibi. Aujourd’hui, la première bande-annonce et les clips sont sortis. Lil Nas X, Offset, Megan Thee Stallion et Ty Dolla $ ign font partie des célébrités qui se sont fait farcir. Regardez la bande-annonce et les extraits individuels de l’émission ci-dessous.

Chance est récemment apparu sur la nouvelle chanson de G Herbo «PTSD» aux côtés de Lil Uzi Vert et du regretté Juice WRLD. Regardez Chance the Rapper sur «Over / Under» de Pitchfork ci-dessous.

Ay Set remember the last time I let u drive 😂😂 #punkd ⁦@OffsetYRN⁩ pic.twitter.com/1G4fcNe6ve — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 1, 2020

hey meg u still gotta give me a feature on this joint.. its so catchy MEG THE STALLION GOT #Punkd MEG THE STALLION GOT #Punkd 😂😂 ⁦@theestallion⁩ pic.twitter.com/QQCtcrevI4 — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 1, 2020

Small possibility I took it too far with yours ⁦@LilNasX⁩ THANKS FOR BEING SUCH A GOOD SPORT 😂😂 #punkd pic.twitter.com/P7beAczL9z — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 1, 2020

