Regardez la princesse Nokia interpréter «Entraînement» et «Oeufs verts et jambon» sur Corden

La princesse Nokia vient de sortir deux nouveaux albums: Everything Is Beautiful et Everything Sucks. Elle était également l’invitée musicale de l’épisode d’hier soir du Late Late Show With James Corden. Regardez-la jouer un medley de “Practice” et “Green Eggs & Ham” ci-dessous.

Des deux albums, Everything Is Beautiful représente le côté «sensible, féminin» tandis que Everything Sucks est «impétueux» et «impitoyable», selon le communiqué de presse des albums. La dernière mixtape de la princesse Nokia, A Girl Cried Red, est arrivée en 2018.

