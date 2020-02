Regardez la tête de la machine interpréter la couverture du “ sanctifié par ton nom ” d’Iron Maiden à Fort Lauderdale

Séquences vidéo filmées par des fans de TÊTE DE LA MACHINE effectuer une version de couverture du IRON MAIDEN classique “Que ton nom soit sanctifié” le 27 janvier au Revolution Live à Fort Lauderdale, en Floride, peut être vu ci-dessous (avec la permission de Sonic Perspectives).

En 2008, TÊTE DE LA MACHINE enregistré son interprétation de “Que ton nom soit sanctifié” pour Kerrang! les magazines “Maiden Heaven” collection, qui comprenait des groupes couvrant des pistes de JEUNE FILLEcarrière légendaire. À l’époque, TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn a dit qu’il était ravi de faire partie du projet.

“Quand j’étais petit, IRON MAIDEN étaient très importants pour moi et l’influence qu’ils avaient sur TÊTE DE LA MACHINE a été énorme “, at-il dit.” Nous avons décidé de couvrir ‘Que ton nom soit sanctifié’ pour ce CD parce que c’est juste une si bonne chanson – en fait, c’est un classique. J’adore la façon dont la ligne vocale monte et descend – tellement dramatique. “

L’automne dernier, TÊTE DE LA MACHINE a terminé la première étape européenne de sa tournée du 25e anniversaire pour les débuts classiques du groupe, “Burn My Eyes”. Chaque spectacle sur le trek se composait de deux parties: la première partie a vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

La jambe nord-américaine du “Burn My Eyes” La tournée du 25e anniversaire a débuté à Phoenix le 16 janvier et se poursuivra à New York, Toronto, Chicago et Denver, se terminant au légendaire Fox Theatre à Oakland, en Californie, le 21 février et au House Of Blues à Anaheim, en Californie, le 22 février.



