Regardez la vidéo animée pour The Weeknd et Doja Cat’s In Your Eyes

The Weeknd et Doja Cat doivent créer une vidéo musicale animée pour leur collaboration «In Your Eyes (Remix)», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Pilotée par Jeron Braxton, la vidéo animée se déroule dans un environnement très futuriste proche de celui de Blade Runner. The Weeknd peut être vu arborant son look signature pour l’album – un costume rouge et un nez sanglant avec des lunettes de soleil – conduisant dans la ville alors que Doja Cat apparaît comme une IA holographique. Bien que leur environnement environnant soit décrit comme futuriste, il reflète la société d’aujourd’hui avec des phrases généralement mal orthographiées telles que «ENDLE $$ CONSUMPTION» et «SMILE YOUR ON CAMEA» présentées sous forme de panneaux d’affichage.

Publié à l’origine en mai, Le remix de « In Your Eyes » de Doja Cat a suivi d’autres remaniements précédemment publiés qui sont apparus dans l’édition de luxe de The Weeknd’s After Hours, y compris le remix de Lil Uzi Vert de « Heartless », le remix de Chromatics de « Blinding Lights » et Oneohtrix Point Ne prenez jamais ‘Save Your Tears’. Le major Lazer a également récemment lancé son propre tour sur «Lumières aveuglantes».

La version originale de « In Your Eyes » était le troisième single extrait d’After Hours, après « Heartless » et « Blinding Lights ». Lorsque l’album a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200, The Weeknd est devenu le premier artiste à se classer en tête des Billboard’s Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers simultanément.

The Weeknd a déclaré à Billboard: «Cela ressemble à une énorme bénédiction. En tant qu’artistes, être reconnu pour ce que nous faisons est la validation ultime. Je partage cet honneur avec mon équipe et mes fans qui me soutiennent sans relâche. »

À propos de l’ambiance rétro des années 1980 d’une grande partie de l’album, il a ajouté: «J’ai toujours eu une admiration pour l’époque avant ma naissance. Vous pouvez l’entendre dès ma première mixtape [House of Balloons, from 2011] que les années 80 – Siouxsie & The Banshees, Cocteau Twins – jouent un rôle si énorme dans mon son. Parfois, cela m’aide à créer un nouveau son et parfois c’est juste évident. Je suis juste content que le monde soit dedans maintenant. «

