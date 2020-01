Regardez la vidéo «Blow The Wind Southerly» de Sheku Kanneh-Mason

Le nouveau single de Sheku Kanneh-Mason, “Blow The Wind Southerly”, présenté sur son nouvel album Elgar, est maintenant disponible. «Blow The Wind Southerly» est une chanson folklorique anglaise traditionnelle sur une femme qui espère désespérément un vent du sud pour lui souffler son amant au-dessus de la mer. Kathleen Ferrier a enregistré ce qui est peut-être la version la plus connue de la chanson qui est devenue un classique instantané lorsqu’elle a été publiée par Decca il y a 70 ans. Sheku Kanneh-Mason a noté: «La première fois que j’ai entendu cette belle chanson traditionnelle, elle a été chantée par Kathleen Ferrier. Sa voix de contralto incomparable correspond si bien au violoncelle, je l’ai trouvé irrésistible de faire mon propre arrangement. C’est le seul morceau de violoncelle solo de mon nouvel album, et c’est le premier morceau que vous entendez, et j’étais particulièrement désireux de créer une vidéo pour celui-ci. J’espère vraiment que vous l’apprécierez autant que j’aurai aimé le faire! »

Le nouvel album de Sheku Kanneh-Mason, Elgar

‘Blow The Wind Southerly’ est la première pièce du nouvel album de Sheku Kanneh-Mason, Elgar, qui sortira le 10 janvier 2020. Elgar est un tout nouvel album d’œuvres ancré autour du Concerto pour violoncelle d’Elgar, sans doute l’œuvre la plus connue du classique. canon écrit pour violoncelle solo, qui a été joué pour la première fois il y a 100 ans. Sheku Kanneh-Mason a été inspiré pour apprendre le violoncelle après avoir entendu l’enregistrement de Jacqueline du Pré du Concerto pour violoncelle d’Elgar quand il était enfant. Il a enregistré le Concerto pour violoncelle d’Elgar aux studios Abbey Road (inauguré par Elgar lui-même en 1931) avec le London Symphony Orchestra de renommée internationale et son célèbre directeur musical, le chef Sir Simon Rattle.

Sheku Kanneh-Mason reçoit un MBE

Sheku Kanneh-Mason a reçu un MBE (membre de l’Empire britannique), pour ses services à la musique, dans les honneurs du nouvel an. Il a déclaré: «Obtenir le MBE pour ses services à la musique est incroyable. J’ai eu tellement de chance d’avoir le soutien dévoué de mes parents en me donnant l’opportunité de suivre des cours de musique spécialisés d’un jeune enfant. J’ai également eu un soutien incroyable des écoles publiques que j’ai fréquentées à Nottingham, où la musique a été promue pour sa valeur dans le développement des compétences d’écoute, du travail d’équipe, de l’expression de soi et du travail acharné. L’amour et la jouissance de ce grand art devraient être accessibles à tous, indépendamment de leur origine. Je suis déterminé à poursuivre mon travail avec des organisations telles que London Music Masters et Future Talent pour renforcer les avantages de l’accès à la musique pour tous les jeunes. »

Après avoir remporté le concours BBC Young Musician en 2016, Sheku Kanneh-Mason a signé avec Decca Classics en 2017 et a sorti son premier album primé Classical BRIT, Inspiration, en janvier 2018. Sheku s’est produit au mariage royal du duc et de la duchesse de Sussex à Mai 2018 qui a été regardé à travers le monde par 3 milliards de personnes.

Sheku Kanneh-Mason est encore étudiante de premier cycle à la Royal Academy of Music de Londres. Il a été décrit par le Times comme «le nouveau violoncelliste préféré du monde» et a été nommé l’un des leaders de la prochaine génération de TIME Magazine, preuve de sa capacité à traverser les frontières et à attirer de nouveaux publics dans le monde de la musique classique.

Le nouvel album de Sheku Kanneh-Mason Elgar sortira le 10 janvier 2020 et peut être précommandé ici.