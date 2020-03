Regardez la vidéo colorée de Sam Hunt pour la nouvelle chanson «Hard For Forget»

Sam Hunt a partagé le clip de sa nouvelle chanson “Hard To Forget”. Il arrive dans la semaine où la piste bat 52-33 au cours de sa troisième semaine sur la carte Country Airplay de Billboard. Son précédent single «Kinfolks» a récemment terminé sa montée au n ° 1 de cette enquête.

Le clip ‘Hard To Forget’ est réalisé par Tim Mattia. Il s’articule autour d’un casting de personnages qui élisent domicile au Southside Motel à bas front. Hunt lui-même est parmi les locataires, et il nous guide tout au long de sa journée, témoin de tout, d’un jeu de cartes «allé de côté» et d’un clown sur sa chance aux fêtards au bord de la piscine et une petite fille dansant béatement sur la piste légère .

‘Difficile à oublier,’ quels échantillons Le morceau country de 1953 de Webb Pierce, «There Stands The Glass», a fait ses débuts à la radio en tant que nouvelle chanson la plus ajoutée de la semaine récemment. Comme ‘Kinfolks’, il sera inclus dans Hunt’s suivi à venir aux débuts massivement réussis de Montevallo en 2014. L’album Southside sort le 3 avril. ‘Kinfolks’ se classe au 3e rang de sa 23e semaine dans le palmarès country, plongeant 4-5 sur Hot Country Songs.

Luke Laird, le co-auteur de «Hard To Forget», a récemment déclaré à Rolling Stone: «Je n’ai pas été aussi excité par une chanson depuis longtemps. Cela fait tourner les têtes. Il y aura aussi des gens qui détestent ça. Je veux faire partie de chansons qui suscitent une réaction, dans un sens ou dans l’autre. »

Hunt avait également annoncé la Southside Summer Tour 2020, avec Kip Moore, Travis Denning et ERNEST. Jeudi dernier (19), la tournée reste en place mais avec ses trois premières dates reprogrammées «dans l’intérêt de la santé et de la sécurité».

Les émissions en question sont Charlotte, NC (28 mai), Raleigh, NC (29) et Bristow, VA (30). Ils ont été déplacés respectivement les 1er, 2 et 3 octobre. Tous les billets seront honorés pour les dates reportées. La tournée doit maintenant commencer à Alpharetta, en Géorgie, le 11 juin.

L’album Southside sort le 3 avril. Pré-commandez-le ici.

Écoutez le meilleur de Sam Hunt sur Apple Music et Spotify.