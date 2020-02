Regardez la vidéo de Jessy Lanza pour la nouvelle chanson «Lick in Heaven»

L’artiste canadienne Jessy Lanza est de retour. Elle revient aujourd’hui avec une nouvelle chanson intitulée “Lick in Heaven”, et le single arrive avec un clip coloré réalisé par Winston H Case. Regardez une soirée de danse saine se dérouler dans un talk-show fictif appelé Good Morning Ontario dans le clip ci-dessous.

“J’ai commencé avec la ligne de basse 101 dans mon studio à New York [Jeremy Greenspan of Junior Boys] et il a créé le refrain accrocheur du chœur et de l’Omnisphere, une voix de type barbier », a déclaré Lanza dans un communiqué. «Cette chanson parle d’être en colère contre les gens et de ne pas savoir quoi faire à ce sujet. Je trouve que lorsque je suis un certain combo de tristesse et de colère, j’atteins un point de provocation où je ne peux pas m’empêcher de devenir nucléaire. “

Le dernier album studio de Jessy Lanza était Oh No. 2016. Plus tard cette année-là, elle a sorti l’EP Oh No No No Remixes.

