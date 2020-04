Regardez la vidéo de Keith Urban pour le hit actuel «God Whispered Your Name»

Keith Urban a partagé la vidéo de sa chanson à succès actuelle Hit Red / Capitol Nashville “ God Whispered Your Name ”. Le clip a été en partie tourné dans les montagnes désertiques près de Lancaster, en Californie, et capture le zeitgeist de notre situation mondiale actuelle pendant la pandémie de coronavirus .

La vidéo, réalisée par Jennifer Massaux, montre la star du pays piégée dans un sous-sol faiblement éclairé, dans lequel une pièce est complètement inondée. Ce segment a été filmé dans des pièces sous un entrepôt à Nashville que Urban décrit comme «littéralement l’endroit le plus sombre, humide et malodorant».

À la recherche d’une évasion, il finit par sortir de sa prison sombre et émerge dans le paysage de montagne grand ouvert. La scène est réalisée avec des images de caméras de drones, dans une vidéo qui reflète le sentiment lyrique de la chanson sur le pouvoir de l’amour.

“God Whispered Your Name” est sorti fin février. Il grimpe de 24 à 21 sur le graphique Country Airplay de Billboard pour la semaine du 4 avril. Son apparition a coïncidé avec l’annonce qu’Urban serait l’hôte de l’Academy of Country Music Awards show, qui était prévu pour ce soir (5) avant que l’épidémie de COVID-19 n’oblige son report au 16 septembre.

Spécial «ACM présente: notre pays»

Au lieu de cela, dans le même créneau, Urban sera ce soir parmi la myriade de stars contribuant à la musique exécutée à la maison, dans les deux heures spéciales ACM Presents: Our Country. L’émission mettra en vedette des séquences classiques de l’histoire des prix et de nouvelles performances d’une programmation remarquable comprenant Carrie Underwood, Thomas Rhett, Shania Twain, Eric Church et Blake Shelton & Gwen Stefani.

Sheryl Crow, Lady Antebellum, Brandi Carlile, Luke Combs, Tim McGraw, Brad Paisley & Darius Rucker, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Florida Georgia Line, Little Big Town, Kane Brown & John Legend, Luke Bryan, Old Dominion et Miranda Lambert.

