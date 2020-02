Regardez la vidéo de la course avec les loups de Broken Witt Rebels

Les rockeurs de Birmingham Broken Witt Rebels ont partagé la vidéo du morceau «Running With The Wolves», qui figure sur leur deuxième album studio, OK Hotel, prévu pour une sortie mondiale via Snakefarm Records le 13 mars. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En tant que groupe de la classe ouvrière avec des racines profondes de la classe ouvrière, Broken Witt Rebels a choisi de présenter la vidéo “ Running With The Wolves ” à une course de bangers, mettant en lumière la force de la communauté et leur fierté d’en faire partie. Les visuels sont à la fois réconfortants et chaotiques car ils montrent la dévastation sur la piste aux côtés de l’unité de ceux qui sont impliqués dans la scène, avec les vibrations de bien-être granuleuses et insatiables de la musique fournissant la bande sonore parfaite.

«Pour chaque down life apporte, il y a un up en attente. Nous voulions capturer ces émotions dans notre [‘Running With The Wolves’] vidéo », explique le bassiste Luke Davis. «Les courses Banger ont une communauté qui leur est propre; du sang, de la sueur et des larmes entrent dans la préparation des voitures, les conduisent durement, puis les ramènent à la vie pour la prochaine course de la journée.

“Tous les hauts et les bas sont là, et nous avons été honorés de pouvoir en faire une petite partie le jour.”

La piste, ainsi que le récent “Money”, est maintenant disponible sous forme de vinyle simple de 7 pouces de couleur A – servant de premier aperçu de ce qui va arriver sur OK Hotel. Pour soutenir la sortie du nouvel album, Broken Witt Rebels signera des copies et jouera des chansons sélectionnées en direct dans les magasins HMV de Sheffield et Birmingham.

Inspiré par les goûts de Rival Sons, Kaleo & Alabama Shakes, leur swagger rock ‘n’ roll teinté de blues est chargé de guitares audacieuses et de crochets anthémiques, ce qui leur donne un son infectieux et digne de l’arène qui leur a permis d’obtenir des critiques élogieuses et a mené les à travers les États-Unis et l’Europe.

Dates de la tournée «OK HOTEL Headline UK» de Broken Witt Rebels:

MARS 2020:

13 – Sheffield, HMV Meadowhall *

14e – Birmingham, HMV Vault **

20e – Milton Keynes, Craufurd Arms

21 – Wolverhampton, aciérie de KK

23e – Cambridge, Portland Arms

25th – Leeds, salle de prêt

26 – Liverpool, Jimmy’s

27 – Leicester, O2 Academy 2

31 – Exeter, Cavern

AVRIL 2020:

1er – Brighton, Green Door Store

2e – Southampton, les menuisiers

4e – Cardiff, CLWB I pour Bach

5e – Nottingham, Bodega

7e – Londres, 100 Club

15e – Aberdeen, les tunnels

16e – Édimbourg, The Mash House

18 – Dublin, The Green Room (première émission phare en Irlande)

19e – Belfast, vaudou

MAI

23e – Aldershot, West End Centre

29 – Buckley, Tivoli

JUIN

27e – Hamburg Harley Days (Allemagne)

* Signature et performance acoustique, 17h30

** Signature et représentation complète du groupe, 14h00.

OK Hotel est sorti le 13 mars et peut être précommandé ici.