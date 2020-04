Regardez la vidéo de Mamacita Ft. De Black Eyed Peas. Ozuna et J.Rey Soul

Black Eyed Peas est de retour avec un nouveau single joyeux, «Mamacita». Pour la nouvelle chanson, ils ont fait équipe avec la star du piège latin Ozuna et le nouveau venu J.Rey Soul – qui a été annoncé comme un nouvel “artiste vedette” avec le groupe. La nouvelle chanson voit Will.I.Am and co combiner house et reggaeton.

Dans la vidéo sur le thème des années 60, réalisée par Julien Christian Lutz – alias Director X -, le groupe se rend dans une station balnéaire tropicale tout en étant élégamment habillé de la tête aux pieds à Gucci. Vous pouvez voir la vidéo «Mamacita» ci-dessous.

«Mamacita» est la deuxième chanson publiée par le groupe sur leur nouveau label, à la suite de «Ritmo (Bad Boys for Life)» qui a généré plus d’un milliard de streams au cours des six premiers mois de sa sortie.

La chanson a été révélée pour la première fois plus tôt dans l’année par DJ Khaled dans le cadre de son album de la bande originale de la suite Bad Boys For Life. Le disque comportait également des spots d’invités comme Meek Mill, Quavo et Rick Ross. Jaden Smith, fils de la star du film Will, figurait également sur la bande originale.

Plus tôt dans la journée, “I Got A Feeling” de Black Eyed Peas a été révélé comme l’une des chansons les plus écoutées de la dernière décennie, le plaçant au numéro 6 dans le top dix. “Happy” de Pharrell Williams était en tête de liste, alors que dans la liste figuraient Adele, Pharrell Williams, Kings of Leon et “Moves Like Jagger” de Maroon 5, avec Christina Aguilera.

Le sondage, compilé par PPL et BBC Radio 2, a révélé les 40 chansons les plus écoutées à la radio et à la télévision au Royaume-Uni au cours des années 2010.

Peter Leathem, patron de la société de licences musicales qui a compilé le graphique, a déclaré: “Les 40 chansons les plus jouées sont les sons que les producteurs et les diffuseurs de radio ont constamment diffusés au cours de la dernière décennie et susciteront de nombreux souvenirs pour nous tous.”

Les Black Eyed Peas devaient auparavant être à la une du Festival de l’île de Wight 2020 aux côtés de You Me At Six et Razorlight. Cependant, l’événement a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

