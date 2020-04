Regardez la vidéo de Niall Horan pour ‘Black And White’

Plus tôt dans la journée, Niall Horan a présenté la vidéo lyrique officielle de ‘Black And White’, le quatrième single de son deuxième album, Heartbreak Weather. La vidéo de la chanson Sweet Love offre une sensation artistique et DYI, avec de nombreuses images candides de l’auteur-compositeur-interprète.

La sortie vidéo ‘Black And White’ suit la performance acoustique entraînante de Horan de la chanson le week-end dernier pour la diffusion de Global Citizen’s One World: Together At Home. Horan a rejoint les goûts des Rolling Stones, Paul McCartney et Lady Gaga.

«Merci beaucoup à tous ceux qui travaillent dans un service essentiel, que ce soit un médecin, une infirmière, un épicier, un enseignant», a déclaré l’artiste lors de son segment, «Vous faites un travail incroyable» .

Sorti le 13 mars, Heartbreak Weather a fait ses débuts au sommet des palmarès des albums britannique et irlandais et est entré au Billboard 200 au n ° 4. L’album est arrivé au n ° 1 sur la liste “All Songs Considered” de NPR, qui fait la chronique du top 10 des nouveaux albums de la semaine, tandis que Rolling Stone a félicité Horan, “s’étire sur son deuxième album solo ace … Même avec un cœur meurtri, il est un charmeur. “

À ce jour, Heartbreak Weather a amassé plus de 500 millions de streams dans le monde, en partie grâce à ses singles irrésistibles, dont le rebondissant ‘No Judgment’, la ballade ‘Put A Little Love On Me’ et le rock-teinté ‘Nice To Meet Ya’ , qui a recueilli plus de 300 millions de flux mondiaux depuis sa sortie en octobre.

Pour son deuxième travail, l’ancien membre de One Direction s’est inspiré de diverses influences, notamment Bruce Springsteen, Arctic Monkeys et The Weeknd. L’album a été décrit dans une déclaration de l’artiste comme «presque un album concept», couvrant une relation du début à la fin. Dans une récente interview avec British GQ, Horan a expliqué la structure des chansons de l’album. «J’ai des personnes vraiment tristes qui sont très« pauvres moi », puis il y a ce que j’aime appeler les égoïstes, car il y a des nuits où vous traversez une rupture lorsque vous voulez juste sortir avec vos amis et détruire le lieu ».

Horan devait initialement commencer une visite de l’arène cette semaine avec la superstar écossaise Lewis Capaldi. Cependant, à la lumière de la pandémie de COVID-19, Horan a annulé toutes les dates de sa longue tournée mondiale «Nice To Meet Ya».

Dans une déclaration sur son site Web, il a écrit: «Ne pas être en mesure de tourner pour ce qui est effectivement la majeure partie de 2020 ne se sentait pas bien et je suis vraiment désolé pour toutes les personnes incroyables qui ont acheté des billets. J’ai hâte de pouvoir apporter de la nouvelle musique et une nouvelle tournée pour tous mes fans à travers le monde en 2021. Je veux annoncer bientôt de nouvelles dates mais je ne pense pas que ce soit juste pour vous de le faire jusqu’à ce que la poussière soit tombée réglé et les choses sont revenues à la normale. “

Heartbreak Weather est disponible dès maintenant et peut être acheté ici.