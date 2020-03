Regardez la vidéo de Perfume Genius pour la nouvelle chanson «On the Floor»

Perfume Genius a partagé «On the Floor», la dernière chanson de Set My Heart on Fire Immediately. Dans la vidéo autodirigée, Mike Hadreas danse sur un chemin de boue, d’abord seul puis avec un partenaire qui se sépare de son corps. Découvrez-le ci-dessous.

“Un béguin peut vraiment vivre de lui-même, séparé de vous et de la personne pour laquelle vous aspirez”, a déclaré Hadreas dans un communiqué de presse. «Le fantasme ressemble à son propre monde, l’obsession peut transformer la personne que vous attendez en un monument qui a de moins en moins à voir avec elle et plus à voir avec l’idée de l’amour lui-même et ce qu’il peut faire, ce qu’il peut apaise ou calme ou allume le feu. Je voulais montrer cette partie exaspérante et solitaire du désir, mais garder le noyau qui est une vraie chaleur et la conviction que vous avez quelque chose de crucial à partager les uns avec les autres. »

Dès lundi matin (16 mars), Perfume Genius devrait soutenir Tame Impala lors d’une tournée printanière en Amérique du Nord.

Lisez «Perfume Genius devient un danseur et donne vie à son univers glissant», à propos du récent mandat de Hadreas avec la compagnie de danse YC, sur le terrain.

.