Regardez la vidéo de Pro Shot de la performance de sortie du disque de Korn

KORNToute la performance révolutionnaire filmée à l’intérieur d’une installation d’art vivant célébrant la sortie de l’album du groupe en 2019 “Le néant” a été diffusé pendant Warner Music Grouple premier festival de musique virtuelle du genre, PlayOn Fest, soutenant le Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour la Organisation Mondiale de la Santé (QUI), alimenté par le Fondation des Nations Unies. Vous pouvez maintenant regarder le concert ci-dessous.

Le groupe déclare: “Le 13 septembre 2019, nous avons organisé un événement privé pour certains de nos plus grands fans à Los Angeles, en Californie, pour célébrer la sortie de notre album, ‘Le néant’. Film de concert coupé de ce réalisateur spécial, réalisé et monté par Sébastien Paquet, s’adresse à tous ceux qui nous ont soutenus et n’ont pas pu assister à cet événement exclusif au sein d’une installation d’art vivant. Nous espérons que vous apprécierez cette expérience. “

Il y a quelques mois, KORN chanteur Jonathan Davis Raconté Kerrang! magazine sur “Le néant” émission record: “[We played] dans ce petit entrepôt, avec environ 50 fans inconditionnels, et nous avons joué trois ou quatre nouvelles chansons. Nous avions des artistes de suspension, des trucs comme l’homme de fil de la couverture de l’album, suspendus là en train de tourner. C’était vraiment cool.”

“Le néant” a fait ses débuts au n ° 8 du palmarès Billboard 200 avec 33 000 unités d’album équivalentes gagnées (dont 29 000 en ventes d’albums) au cours de sa première semaine de sortie. KORN lié VAN HALEN pour les cinquièmes 10 premiers du classement parmi les groupes de rock; devant eux: LES PIERRES QUI ROULENT, avec 37, LES BEATLES (32) ou BANDE DE DAVE MATTHEWS (16) et SANTANA (16). “Le néant” était KORN‘s 14th Billboard 200 top 10 album.

“Le néant” a été libéré via Roadrunner/Elektra. Le suivi des années 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.

En plus du premier single “Vous ne me trouverez jamais”, KORN a publié le “Du froid” et “Peux-tu m’entendre” chansons avant “Le néant”arrivée.

KORN guitariste James “Munky” Shaffer Raconté Dread Central à propos “Le néant”: “Nous avons mis une année entière dans ce record. C’est quelque chose que nous n’avions pas fait depuis ‘Intouchables’ en 2002. Donc, nous nous sommes vraiment assis avec ces chansons, nous avons vécu avec elles, nous avons eu le temps de réfléchir sur elles, puis nous sommes revenus et les avons travaillées un peu plus. Nous ne nous sommes pas précipités juste pour sortir quelque chose afin de reprendre la tournée. Je sais que beaucoup de groupes font ça; nous l’avons fait dans le passé aussi – je suis coupable. Mais cette fois, nous voulions passer du temps avec nos familles et prendre notre temps pour faire de la bonne musique. Nous avons donc espacé les choses et nous avons vraiment apprécié d’être dans l’instant. ”



