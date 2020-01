Regardez la vidéo de Psychotic Waltz pour ‘All The Bad Men’

Pionniers et innovateurs américains du métal progressif VALSE PSYCHOTIQUE de retour dans une programmation originale complète avec leur cinquième album studio très attendu et leur première nouvelle musique en 23 ans. Titré “Le vide en forme de Dieu”, l’album à venir et InsideOut Music débutera le 14 février. La vidéo officielle du dernier single du disque, “Tous les méchants”, peut être vu ci-dessous (clip créé par Costin Chioreanu de Twight13Media).

Guitariste Dan Rock dit de la chanson: “Cela a commencé à partir d’un vieux riff de guitare acoustique que j’avais dans les années 90 avant notre rupture. Curieusement, il n’y a pas du tout de guitare acoustique! C’est devenu le riff de couplet lourd. Cette chanson a pris une tout en trouvant les bonnes notes pour le lead et le bon groove pour la batterie. Les premières versions de cette chanson nous font grincer des dents, donc la persistance est évidemment payante, car c’est l’une de nos préférées de l’album maintenant. “

Dit le groupe: “Pour la première vidéo, nous avons fait confiance à un artiste visuel Costin Chioreanu pour trouver quelque chose de sombre, dystopique, abstrait et trippant. Et il s’est vraiment surpassé! En outre, une vidéo animée est bien meilleure que de regarder un groupe de gars d’âge moyen se balancer dans un entrepôt vide. “

Les pistes de base pour “Le vide en forme de Dieu” ont été enregistrés avec l’ingénieur Ulrich Wild dans la ville natale du groupe de San Diego, puis le reste des enregistrements à Studio D en Autriche et finalement le matériel a été mixé / maîtrisé par Jens Bogren (OPETH, DEVIN TOWNSEND, AVERTISSEMENT SUR LES DATES) à Fascination Street Studios en Suède. L’œuvre, vue ci-dessous, a été créée par un partenaire visuel de longue date Travis Smith (KATATONIA, RIVERSIDE, PLUS JAMAIS).

Roche a déclaré: “Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les fans qui nous ont soutenus au fil des ans. Le nouvel album n’existerait probablement pas sans les bons moments et le soutien des fans que nous avions lors de nos tournées de retrouvailles en Europe en 2011 / 2012. J’ai vraiment compris à quel point je serais cool de refaire de la nouvelle musique, au lieu de simplement jouer continuellement les quatre premiers albums.

“Avec chacun de nous vivant plus éloignés, en particulier Devon, ce fut un processus beaucoup plus lent que de nous retrouver tous les cinq dans la même pièce que d’habitude. Mais les temps changent et Internet a beaucoup aidé. Normalement, Brian et je proposais des parties de guitare à la maison, que ce soit seul ou ensemble. Parfois, nous programmions un rythme de batterie de base pour Norme pour nous accrocher à l’ambiance que nous ressentions, et certains d’entre eux sont restés, tandis que d’autres ont été grandement améliorés par ses compétences de batterie bien supérieures. Nous avons pris notre temps (évidemment) et sommes allés une chanson à la fois et l’avons répétée et enregistrée dans la jam room jusqu’à ce que nous en soyons musicalement satisfaits. Ensuite, je téléchargerais les pistes individuelles pour Devon à télécharger dans son home studio pour qu’il puisse le remixer, et vraiment voir ce que faisait chaque gars. Il a été en mesure d’ajouter des voix, de faire des montages et de réorganiser des parties qui avaient du sens pour lui en tant que chanteur, puis de nous les renvoyer pour les réviser, les reculer ou les ajouter si nécessaire … . “

Il a poursuivi: “Je pense Devon a fait un très bon travail compte tenu du processus, mais nous voulions tous faire appel à un ensemble professionnel d’oreilles extérieures avec plus d’expérience. Nous avons eu la chance d’avoir Ulrich Wild descendre à San Diego et faire tout le suivi de base dans un studio local peu connu appelé Rarefied. Encore mieux, Jens Bogren avait une ouverture dans son horaire à Fascination Street Studios et a pu le mixer et le maîtriser pour nous. Et rien de tout cela n’aurait été possible si InsideOut Music n’avait pas la foi en nous qu’ils avaient sorti un nouveau disque après si longtemps. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible après toutes ces années. Nous espérons que cela vaut la peine d’attendre! “

Rééditions de l’ensemble VALSE PSYCHOTIQUE catalogue suivra InsideOut Music plus tard en 2020 et les prochaines activités en direct à l’appui du nouvel album seront bientôt dévoilées.

VALSE PSYCHOTIQUE est (de gauche à droite sur la photo de Axel Jusseit):

Dan Rock – guitare, clés



Devon Graves – chant



Ward Evans – basse



Norman Leggio – tambours



Brian McAlpin – guitare



