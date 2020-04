Regardez la vidéo de Sam Smith et Demi Lovato pour la nouvelle chanson «Je suis prêt»

Sam Smith et Demi Lovato se sont associés pour une nouvelle chanson. Il s’appelle «Je suis prêt» et il arrive avec un clip réalisé par Jora Frantzis et avec une chorégraphie de Sean Bankhead. Regardez ci-dessous.

Smith devait sortir son nouvel album, anciennement appelé To Die For, le 1er mai. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, cependant, ils ont reporté sa sortie et annoncé leur intention de changer son titre, bien que la nouvelle date et le nouveau nom aient été pas encore annoncé. «J’ai beaucoup réfléchi au cours des dernières semaines et je pense que le titre de mon album et sa sortie imminente ne me semblent pas corrects», a écrit Smith dans un communiqué. «J’ai donc décidé de continuer à travailler sur l’album. et apporter des modifications et des ajouts importants. “

La liste de titres initiale de l’album comprenait «Dancing With a Stranger», «How Do you Sleep?», «To Die For», «I Feel Love», «Promises» et «Fire on Fire». Selon un communiqué de presse, le nouveau record comprendra également “Je suis prêt”.

Plus tôt cette année, Demi Lovato a débuté son single de retour «Anyone» aux Grammy Awards, suivi de la sortie de «I Love You». Elle a également chanté l’hymne national au Super Bowl LIV. Le dernier long métrage de Lovato est Tell Me You Love Me de septembre 2017.

