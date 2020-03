Regardez la vidéo de We Got Love Feat de Teyana Taylor. Mme Lauryn Hill

Teyana Taylor a partagé la vidéo de son nouveau single, “We Got Love”, ft. Mme Lauryn Hill, qui est maintenant disponible sur Def Jam Recordings. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Être un cric des métiers a permis à Teyana Taylor de devenir un maître de tous. De sa voix mélodique enfumée à ses mouvements de danse dynamiques, l’artiste plonge dans des plongées entre ses talents qui incluent également la production, l’écriture de chansons, la comédie, la mise en scène et tout le reste. Quand il s’agit de se décrire, le natif de Harlem ne peut penser qu’à un seul mot: tout.

«Je peux littéralement tout faire. Je ne considère jamais rien comme impossible », explique-t-elle. «J’épuise toutes les options pour faire ce qui se passe quand j’ai besoin de le faire.» Son mantra a fait d’elle l’une des premières favorites d’artistes comme Pharrell, avec qui elle a signé son premier contrat, puis a chorégraphié des vidéos pour des artistes comme Beyonce et Jay-Z. Son amour pour les arts et le R&B lui a valu plus tard le titre de première femme signée au G.O.O.D de Kanye West. Empreinte musicale.

Entre la crise d’identité de R&B dans les années 2010, Taylor a sorti son premier album VII, avec des morceaux comme ‘Maybe’ (avec Yo Gotti et Pusha T) et le sensuel ‘Just Different’ façonnant son personnage musical. L’album acclamé par la critique a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des meilleurs albums R & B / Hip-Hop de Billboard en 2014, renforçant sa position dans le domaine moderne du R&B. «Je me suis battue pour ce R&B brut et indispensable, et maintenant j’ai l’impression que c’est mieux que jamais», dit-elle.

Après avoir pimenté les charts R&B, Teyana Taylor a eu la chance avec l’arrivée de sa fille Junie avec son mari et star de la NBA Iman Shumpert en 2015. «Je fais tout cela pour mon bébé. Elle est pour qui je le fais », dit-elle à propos d’Iman« Junie »Tayla Shumpert Jr., sa principale source d’inspiration. «Je lui montre toujours comment être un leader et une femme d’affaires. Je veux qu’elle croie qu’elle peut être tout ce qu’elle veut être et ce n’est pas choquant qu’elle soit une femme qui fait tout. »

Peu de temps après, Taylor a continué à jouer dans la vidéo révolutionnaire de «Fade» de Kanye West et a marqué son premier MTV Moonman pour «Meilleure chorégraphie» aux MTV Video Music Awards 2017.

Mais ce n’est que lors de la sortie de son deuxième projet K.T.S.E. en juin 2018 que le monde a connu les talents de Taylor. Avec sa société de production entièrement féminine The Aunties, Teyana a réalisé des vidéos autodirigées pour “ WTP ”, le single de vente d’or “ Gonna Love Me ” et, récemment, “ Issues / Hold On ”. Elle a également réalisé des vidéos pour ses pairs comme TI («Vous»), Monica («Engagement») et Lil Duval («Pull Up» avec Ty Dolla $ ign) avec des fans comme Mme Lauryn Hill et Elton John faisant l’éloge des mouvements de son patron.

“Je travaille sur moi tous les jours et je pense que c’est mon but”, dit-elle, comparant sa vie à un livre sans fin. “Je continue, je maîtrise toujours et je suis meilleur.”

